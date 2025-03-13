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  • «Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

13 марта 2025, 19:35
Рапид
13.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Борац
70' Д. Бельо 96' Л. Шауб
66' С. Огринец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Луис Шауб
(К) ЦП
18
Мамаду Сангаре
АП
21
Исак Янссон
ПВ
55
Ненад Цветкович
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
15
Николаус Вурмбранд
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Борац
45
Filip Manojlović
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
10
Давид Вукович
ЛВ
15
Срджан Граховац
(К) ЦП
98
Санди Огринец
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
19
Виктор Роган
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Рапид
32
Christoph Haas
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
49
Андрия Радулович
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
8
Бобан Николов
ЦП
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
14
Pavle Djajic
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
28
Освальд
8
Гргич
21
Шауб
18
Сангаре
21
Янссон
55
Цветкович
9
Бельо
15
Вурмбранд
6
Ро-Яо
3-2-2-3
45
24
Каролина
2
Мейерс
16
Эррера
15
Граховац
98
Огринец
27
Кулашин
10
Вукович
77
Савич
21
Деспотович
19
Роган
28
Освальд
37
37
28
Освальд
18
Сангаре
8
Беркеейет
8
Беркеейет
18
Сангаре
8
Гргич
18
Зайдль
18
Зайдль
8
Гргич
21
Шауб
49
Радулович
49
Радулович
21
Шауб
21
Янссон
27
Бишоф
27
Бишоф
21
Янссон
10
Вукович
8
Николов
8
Николов
10
Вукович
19
Роган
22
22
19
Роган
21
Деспотович
23
23
21
Деспотович
15
Граховац
14
14
15
Граховац
Остались в запасе
Рапид
Борац
32
Christoph Haas
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Рапид - Борац
1
5
Всего ударов по воротам
35
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
19
0
Нарушения
17
20
Офсайды
2
0
Количество передач
519
486
Сейвы
0
9
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
15
1
Удары из пределов штрафной
28
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Рапид» против «Бораца», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рапид» – «Борац»

«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Борац Рапид
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