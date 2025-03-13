13.03.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рапид
Рапид
1-3-2-4
1
Хедл
77
Болла
28
Освальд
8
Гргич
21
Шауб
18
Сангаре
21
Янссон
55
Цветкович
9
Бельо
15
Вурмбранд
6
Ро-Яо
3-2-2-3
45
24
Каролина
2
Мейерс
16
Эррера
15
Граховац
98
Огринец
27
Кулашин
10
Вукович
77
Савич
21
Деспотович
19
Роган
28
Освальд
37
37
28
Освальд
18
Сангаре
8
Беркеейет
8
Беркеейет
18
Сангаре
8
Гргич
18
Зайдль
18
Зайдль
8
Гргич
21
Шауб
49
Радулович
49
Радулович
21
Шауб
21
Янссон
27
Бишоф
27
Бишоф
21
Янссон
10
Вукович
8
Николов
8
Николов
10
Вукович
19
Роган
22
22
19
Роган
21
Деспотович
23
23
21
Деспотович
15
Граховац
14
14
15
Граховац
Остались в запасе
Рапид
Борац
32
Christoph Haas
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
25
Пауль Гартлер
ВР
47
Amìn-Elias Gröller
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
5
Роман Кершбаум
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
Остались в запасе
1
Дамьян Шишковски
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
30
Gregor Bajde
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча Рапид - Борац
1
5
Всего ударов по воротам
35
4
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
19
0
Нарушения
17
20
Офсайды
2
0
Количество передач
519
486
Сейвы
0
9
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
15
1
Удары из пределов штрафной
28
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
4.04
0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Рапид» против «Бораца», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рапид» – «Борац»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»