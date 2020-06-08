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05.02.2017 14:30«Манчестер Сити» переживает разочарование за разочарованием. Команда вылетела из чемпионской гонки и рискует не попасть в Лигу чемпионов. «Бомбардир» рассказывает про Габриэля Жезуса – нового звездного игрока, ворвавшегося в Европу круче Неймара.3
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02.05.2016 14:00Бразилия – страна, где никогда не перестанут появляться футбольные таланты высочайшего уровня. «Бомбардир» рассказывает о новых Неймарах, Роналдо, Коутиньо, которые играют в бразильских клубах, но мечтают покорить Европу.
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