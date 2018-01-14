Необычная презентация новичка «Барселоны». У Коутиньо такого не было

Первый колумбиец в истории клуба впечатлил всех появлением и достижениями.

За 23-летнего колумбийца Йерри Мину «Барселона» заплатила «Палмейрасу» почти 12 миллионов евро. Этот трансфер мог никто не заметить, если бы не скорый отъезд Маскерано в Китай. Сейчас понятно, что внимание к Мине будет огромным. Он окажется третьим центральным защитником для Вальверде при выборе состава, если учитывать нестабильность Вермалена. Пока Мина просто стал первым по крутости игровой презентации.

Перед выходом на поле колумбиец снял бутсы и гетры. «Коснешься ступней своей ты земли, которую хочешь покорить. И я хочу добиться успеха здесь», – библейская цитата, которой Мина разъяснил свое поведение. Подобный ритуал Йерри Мина проводит на домашних стадионах команд, за которые выступает.

Произвести первое впечатление на болельщиков ему точно удалось. Кстати, на презентацию Мины пришло на целую тысячу больше людей, чем на представление Коутиньо. О чем-то грандиозном это точно говорит.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2018 г.

Интересные факты

Йерри Мина оказался одним из самых высоких футболистов в истории «Барселоны». С ростом 195 сантиметров он выше всех в команде прямо сейчас. До этого еще одним подобным высоким игроком был Златан Ибрагимович. Жерар Пике ниже всего на сантиметр.

Мину назвали в честь мышонка из мультфильма «Том и Джерри». Хотя его имя пишется через букву «Й», родители при выборе смотрели именно на этот мультфильм. Теперь над этим будут много шутить, потому что на мышонка Йерри Мина явно не смахивает.

Приобретение Мины – скрытый пиар-ход. Сейчас многие клубы привлекают фанатов из разных стран. «Барселоне» не доставало колумбийского внимания, когда тот же «Реал» колумбийцы поддерживали из-за Хамеса. «Мы хотим, чтобы в Колумбии поддержали нас после трансфера Мины», – уже сказал президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

Мина мог оказаться в «Барселоне» еще раньше. Летом 2016 года «Барса» договаривалась о его трансфере, но в итоге уступила «Палмейрасу». Бразильский клуб получил важного игрока на полтора года, а потом неплохо заработал. Но Мину у «Барселоны» едва не перехватили. За колумбийцем следил «Манчестер Сити», а «Вест Хэм» даже готовился отдать 15 миллионов фунтов. Славен Билич звонил Мине, но затем ушел отставку.

Для центрального защитника Мина много забивает. Только в 28 матчах высшей лиги Бразилии он отличился шесть раз. В Примере ему придется соперничать по голам с Серхио Рамосом, но всех соперников Мина превосходит по празднованию голов. Колумбийская сальса – отличительный танец Йерри Мины. «Такое веселье точно не повредит», – уже прокомментировал умения новичка Эрнесто Вальверде. Вот так Мина учил танцевать Габриэля Жезуса:

За всеми танцами скрывается серьезный парень, для которого «Барселона» стала уже четвертой командой в профессиональной карьере. У себя на родине Мина организовал благотворительный фонд, который помогает тысячам людей. Выступая в Испании, Мина станет еще успешнее.

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