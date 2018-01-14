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    Необычная презентация новичка «Барселоны». У Коутиньо такого не было


    3
    Голосов: 11
    14.01.2018 12:30
    Первый колумбиец в истории клуба впечатлил всех появлением и достижениями.

    За 23-летнего колумбийца Йерри Мину «Барселона» заплатила «Палмейрасу» почти 12 миллионов евро. Этот трансфер мог никто не заметить, если бы не скорый отъезд Маскерано в Китай. Сейчас понятно, что внимание к Мине будет огромным. Он окажется третьим центральным защитником для Вальверде при выборе состава, если учитывать нестабильность Вермалена. Пока Мина просто стал первым по крутости игровой презентации.

    Перед выходом на поле колумбиец снял бутсы и гетры. «Коснешься ступней своей ты земли, которую хочешь покорить. И я хочу добиться успеха здесь», – библейская цитата, которой Мина разъяснил свое поведение. Подобный ритуал Йерри Мина проводит на домашних стадионах команд, за которые выступает.

    Произвести первое впечатление на болельщиков ему точно удалось. Кстати, на презентацию Мины пришло на целую тысячу больше людей, чем на представление Коутиньо. О чем-то грандиозном это точно говорит.

    Интересные факты

    Йерри Мина оказался одним из самых высоких футболистов в истории «Барселоны». С ростом 195 сантиметров он выше всех в команде прямо сейчас. До этого еще одним подобным высоким игроком был Златан Ибрагимович. Жерар Пике ниже всего на сантиметр.

    Мину назвали в честь мышонка из мультфильма «Том и Джерри». Хотя его имя пишется через букву «Й», родители при выборе смотрели именно на этот мультфильм. Теперь над этим будут много шутить, потому что на мышонка Йерри Мина явно не смахивает.

    Приобретение Мины – скрытый пиар-ход. Сейчас многие клубы привлекают фанатов из разных стран. «Барселоне» не доставало колумбийского внимания, когда тот же «Реал» колумбийцы поддерживали из-за Хамеса. «Мы хотим, чтобы в Колумбии поддержали нас после трансфера Мины», – уже сказал президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

    Мина мог оказаться в «Барселоне» еще раньше. Летом 2016 года «Барса» договаривалась о его трансфере, но в итоге уступила «Палмейрасу». Бразильский клуб получил важного игрока на полтора года, а потом неплохо заработал. Но Мину у «Барселоны» едва не перехватили. За колумбийцем следил «Манчестер Сити», а «Вест Хэм» даже готовился отдать 15 миллионов фунтов. Славен Билич звонил Мине, но затем ушел отставку.

    Для центрального защитника Мина много забивает. Только в 28 матчах высшей лиги Бразилии он отличился шесть раз. В Примере ему придется соперничать по голам с Серхио Рамосом, но всех соперников Мина превосходит по празднованию голов. Колумбийская сальса – отличительный танец Йерри Мины. «Такое веселье точно не повредит», – уже прокомментировал умения новичка Эрнесто Вальверде. Вот так Мина учил танцевать Габриэля Жезуса:

    За всеми танцами скрывается серьезный парень, для которого «Барселона» стала уже четвертой командой в профессиональной карьере. У себя на родине Мина организовал благотворительный фонд, который помогает тысячам людей. Выступая в Испании, Мина станет еще успешнее.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2018, 01:33

      Удачи в новом клубе!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 15 января 2018, 00:37

      если не сломается психологически,то почему нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 14 января 2018, 20:37

      такого защитника у Барсы не было и нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 14 января 2018, 20:19

      Удачи в новом клубе!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 14 января 2018, 17:53

      отличный выбор, удачи мине!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 января 2018, 17:00

      такого защитника у Барсы не было и нет. удачи парню

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 14 января 2018, 13:47

      ????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 января 2018, 13:43

      Это всё круто конечно, но пока что вилами по воде. В Барсе он уже далеко не первый латиноамериканец, что был куплен по похожей схеме. Где там Кейррисон, а недавние Дуглас и Малон? Вот 1-в-1 ситуация - приходит молодой латиноамериканец напрямую из Ю. Америки, для ротации, на лавку, за условные 5-10 млн. И всё на этом: пара матчей за основную команду за пару лет, а так - вечные аренды да игра в дубле.
      Высокий, умеет танцевать, а ещё жутко верующий - 100% маст хэв для успеха в Барселоне, Пике и Умтити уже бояться за своё место в старте.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 января 2018, 13:35

      появление эффектное ....... не тушуется парень на легендарном стадионе....

      1
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