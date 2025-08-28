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Брондбю
Новости
€ 33 млн
Брондбю - новости команды
Бреннбю
Дания. Суперлига
Стадион:
Брондбю
Сайт:
http://www.brondby.com
Тренер:
Стив Купер
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Трансляция
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
2021.12.09 23:24
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
2021.11.26 01:14
6
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
2021.11.04 22:58
3
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» обыграл ПСВ, «Спарта» и «Лион» забили семь голов на двоих
2021.10.21 23:59
1
Лига Европы. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Легия» сильнее «Лестера» и другие результаты
2021.09.30 22:15
Лига Европы. «Лестер» упустил победу над «Наполи», «Монако» благодаря ассисту Головина обыграл «Штурм» и другие результаты
2021.09.16 23:57
Лига чемпионов. «Шериф» и «Зальцбург» вышли в групповой этап
2021.08.25 23:54
4
Лига чемпионов. «Шериф» забил три безответных мяча загребскому «Динамо»
2021.08.18 00:17
7
«Ростов» отказался от подписания капитана «Брондбю» Максе
2021.08.05 23:17
3
«Ростов» договорился о переходе капитана «Брондбю» Максе. Медосмотр – сегодня
2021.07.30 09:26
2
«Рубин» и «Ростов» интересуются капитаном «Брондбю» Максе
2021.07.26 16:35
1
Видео
«Брондбю» впервые за 16 лет стал чемпионом Дании
2021.05.25 00:58
Sport24: «Динамо», «Краснодар» и «Ростов» – претенденты на защитника «Брондбю» Херманнссона
2021.03.09 15:19
5
Metaratings: «Краснодар» отказался покупать форварда «Брондбю» Хедлунда из-за лимита на легионеров
2020.09.24 14:59
12
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации ЛЕ
2019.08.15 23:47
29
Арбитр из Москвы назначен на матч «Брага» – «Брондбю». С победителем пары может сыграть «Спартак»
2019.08.12 16:39
10
«Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой» в случае победы над «Туном»
2019.08.05 14:56
56
Фото
«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с голкипером сборной Дании
2018.04.17 09:30
1
Видео
Автор лучшего гола в истории АПЛ по версии читателей The Guardian завершил карьеру
2018.01.05 16:30
4
Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко летом перейдет в клуб из РФПЛ
2017.03.25 10:22
7
Фото
Аггер объявил о завершении карьеры
2016.06.09 13:28
11
Аггер: «Я не мог принять предложение «Барселоны»
2016.03.30 10:36
«Брондбю» готов сделать Терри главным тренером
2016.03.14 06:45
2
Янбаев: «В Турции у «Фенербахче» будет сумасшедшая поддержка, но мы к этому готовы»
2016.02.04 22:23
Кубок Атлантики. «Локомотив» обыграл «Брондбю» по пенальти
2016.02.04 18:17
2
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