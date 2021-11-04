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    Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты

    Завершились еще семь матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 4-й тур

    Лион (Франция) – Спарта (Чехия) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Слимани, 61; 2:0 – Слимани, 63; 3:0 – Экамби, 90+2.

    Брондбю (Дания) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Балогун, 45 (в свои ворота); 1:1 – Хаджи, 77.

    Лига Европы. Группа B. 4-й тур

    Реал Сосьедад (Испания) – Штурм (Австрия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Яншер, 38; 1:1 – Сорлот, 53.

    Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0 (0:0)

    Лига Европы. Группа C. 4-й тур

    Легия (Польша) – Наполи (Италия) – 1:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эмрели, 10; 1:1 – Зелински, 51 (с пенальти); 1:2 – Мертенс, 75 (с пенальти); 1:3 – Лосано, 79; 1:4 – Уна, 90.

    Лига Европы. Группа D. 4-й тур

    Олимпиакос (Греция) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эль-Араби, 12; 1:1 – Камада, 17; 1:2 – Хеуге, 90+2.

    Лига Европы. Группа H. 4-й тур

    Генк (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пайнтсил, 5; 1:1 – Бенрахма, 59; 1:2 – Бенрахма, 82; 2:2 – Соучек, 88 (в свои ворота).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2021 22:58
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