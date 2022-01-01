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Дания. Суперлига
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Брондбю
Состав
€ 33 млн
Брондбю - состав команды
Бреннбю
Дания. Суперлига
Стадион:
Брондбю
Сайт:
http://www.brondby.com
Тренер:
Стив Купер
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Пенц Патрик
Вра
29
€ 2.2 млн
13
Биверс Гэвин
Вра
21
€ 0.4 млн
4
Бинкс Луис
Защ
25
€ 3.5 млн
32
Алвес Фредерик
Защ
26
€ 2.8 млн
2
Вилладсен Оливер
Защ
24
€ 1.2 млн
5
Лауритсен Расмус
Защ
30
€ 1 млн
34
Lukas Larsen
Защ
-
7
Валлис Николай
Пол
30
€ 4 млн
99
Слиш Бартош
Пол
27
€ 3.5 млн
29
Фрекьяер-Йенсен Мадс
Пол
27
€ 2.5 млн
15
Винтер Каспер
Пол
23
€ 1.5 млн
10
Васс Даниэль
Пол
37
€ 0.4 млн
18
Max Ejdum
Пол
-
19
Sho Fukuda
Пол
-
3
Christopher Olivier
Пол
-
27
Келерт Матс
Нап
28
€ 3.5 млн
24
Дивкович Марко
Нап
27
€ 2.7 млн
11
Бундгор Филип
Нап
22
€ 2.5 млн
17
Деннис Эммануэль
Нап
28
€ 1.2 млн
9
Мортенсен Патрик
Нап
37
€ 0.2 млн
30
Jordi Vanlerberghe
Нап
-
21
Marcus Younis
Нап
-
7
Olti Hyseni
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 8
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