Турниры:
Дания. Суперлига (2022/2023)
|19 тур
|27 февраля, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|0:2
|Виборг
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|3:2
|Ольборг
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Орхус
|2:2
|Брондбю
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Брондбю
|1:1
|Копенгаген
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|19:00
|Рандерс
|2:3
|Брондбю
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:3
|Люнгбю
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:0
|Брондбю
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:2
|Рандерс
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Хорсенс
|0:2
|Брондбю
|7 тур
|29 августа, понедельник
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Мидтьюлланд
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Брондбю
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|4:1
|Брондбю
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|2:0
|Брондбю
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:3
|Нордшелланд
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Орхус