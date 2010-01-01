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    Брондбю - результаты

    Город Бреннбю
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.brondby.com
    Стадион Брондбю
    Тренер Нильс Фредриксен
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		27 февраля, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 0:1 Брондбю
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:00 Брондбю 5:2 Хорсенс
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:2 Виборг
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 3:2 Ольборг
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Орхус 2:2 Брондбю
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Брондбю 1:1 Копенгаген
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 19:00 Рандерс 2:3 Брондбю
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:3 Люнгбю
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Брондбю
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Рандерс
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
    7 тур
    		29 августа, понедельник 20:00 Брондбю 0:2 Мидтьюлланд
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:1 Брондбю
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 19:00 Брондбю 2:0 Оденсе
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:1 Брондбю
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Силькеборг 2:0 Брондбю
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:3 Нордшелланд
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Орхус
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