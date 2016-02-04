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    • Янбаев: «В Турции у «Фенербахче» будет сумасшедшая поддержка, но мы к этому готовы»

    Янбаев: «В Турции у «Фенербахче» будет сумасшедшая поддержка, но мы к этому готовы»

    Защитник московского «Локомотива» Ренат Янбаев поделился своими впечатлениями от игры с датским «Брондбю» (0:0; 3:2 по пенальти) на товарищеском турнире «Atlantic Cup» и рассказал о том, как команда готовится к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против турецкого «Фенербахче».

    «Матч с «Брондбю» получился тяжелым. Сейчас главное – заложить фундамент на будущее и наиграть связи. Команда постепенно набирает форму. Свое состояние могу оценить процентов на 70. Впереди плей-офф Лиги Европы. Первый матч проведем во вторник – день Лиги чемпионов, зато останется больше времени до следующей игры. В Турции у «Фенербахче» будет сумасшедшая поддержка болельщиков, но после матчей с «Бешикташем» мы к этому готовы», – отметил Янбаев.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.02.2016 22:23
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