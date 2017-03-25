Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко летом перейдет в клуб из РФПЛ

Защитник сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко в летнее трансферное окно станет игроком одной из команд российской Премьер-лиги. Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.

Стоит отметить, что 27-летний футболист отыграл все 90 минут во вчерашнем товарищеском матче против России.

«Мне приятно, что после матча Россия — Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идет речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдeт в эту команду, причем в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — «Брондбю», — заявил Селюк.