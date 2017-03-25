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    Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко летом перейдет в клуб из РФПЛ

    Защитник сборной Кот-д’Ивуара Мамаду Багайоко в летнее трансферное окно станет игроком одной из команд российской Премьер-лиги. Об этом сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк.

    Стоит отметить, что 27-летний футболист отыграл все 90 минут во вчерашнем товарищеском матче против России.

    «Мне приятно, что после матча Россия — Кот-д’Ивуар один из клубов РФПЛ уже закрыл вопрос о переходе ивуарийского защитника Мамаду Багайоко, которого я также упоминал до игры. Не буду говорить, о каком клубе идет речь, но я дал слово, что летом Багайоко перейдeт в эту команду, причем в качестве свободного агента. При этом в приобретении этого игрока заинтересован и один из лидеров чемпионата Дании — «Брондбю», — заявил Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2017 10:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 28 марта 2017, 14:16

      на что спорим,)

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 25 марта 2017, 13:04

      Опять Селюк,а есть другие агенты????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 марта 2017, 12:07

      В томь ?) Он наверное его предлогам им ))

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 марта 2017, 10:51

      Судя по вчерашнему матчу, всю сборную Кот-д’Ивуар надо брать в РФПЛ и натурализовать в полном составе для игры за Россию хотя бы к ЧМ-2018.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Супермачо 25 марта 2017, 12:37

      В качетве учителей я бы взял всю команду вместе с их менеджером и селекционерами-пусть научат как создавать боеспособный коллектив! У наших как такового и коллектива вчера небыло видно, только разрозненные действия игрпков

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      Рейтинг: +581

      Чеба 25 марта 2017, 10:28

      )))

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