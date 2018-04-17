«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с голкипером сборной Дании

Он не "Реннова"!
Он - Рённов! Frederik Rønnow.
Добротный кипер, запасной вратарь в сборной после Шмейхеля. Провёл несколько матчей за основную команду, нормально смотрелся.
В Дании вообще много добротных и в то же время недорогих и без заскоков игроков.
Удачи!
Пресс-служба «Айнтрахта» объявила о подписании контракт с вратарем сборной Дании Фредериком Ренновой.
25-летний игрок «Брондбю» успешно прошел медицинское обследование, после чего стороны подписали все необходимые бумаги. До конца сезона футболист будет выступать в Дании, а к немецкой команде присоединится в летнее межсезонье.
Medizincheck bestanden! Der Transfer von Frederik Rönnow zur Eintracht ist perfekt. Willkommen bei der #SGE, Frederik! pic.twitter.com/yXh1BYI9vB— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 16 апреля 2018 г.