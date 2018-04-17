«Айнтрахт» объявил о подписании контракта с голкипером сборной Дании

Пресс-служба «Айнтрахта» объявила о подписании контракт с вратарем сборной Дании Фредериком Ренновой.

25-летний игрок «Брондбю» успешно прошел медицинское обследование, после чего стороны подписали все необходимые бумаги. До конца сезона футболист будет выступать в Дании, а к немецкой команде присоединится в летнее межсезонье.