Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Айнтрахт» объявил о подписании контракта с голкипером сборной Дании

    Пресс-служба «Айнтрахта» объявила о подписании контракт с вратарем сборной Дании Фредериком Ренновой.

    25-летний игрок «Брондбю» успешно прошел медицинское обследование, после чего стороны подписали все необходимые бумаги. До конца сезона футболист будет выступать в Дании, а к немецкой команде присоединится в летнее межсезонье.

    Источник: ФК «Айнтрахт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.04.2018 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 апреля 2018, 13:55

      Он не "Реннова"!
      Он - Рённов! Frederik Rønnow.
      Добротный кипер, запасной вратарь в сборной после Шмейхеля. Провёл несколько матчей за основную команду, нормально смотрелся.
      В Дании вообще много добротных и в то же время недорогих и без заскоков игроков.
      Удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11