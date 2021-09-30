Лига Европы. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реал Сосьедадом», «Легия» сильнее «Лестера» и другие результаты

Завершились еще семь матчей второго тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 2-й тур
Спарта (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ганцко, 29.
Удаление: нет – Камара, 74.
Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Экамби, 64; 2:0 – Экамби, 71; 3:0 – Ауа, 86.
Лига Европы. Группа B. 2-й тур
Реал Сосьедад (Испания) – Монако (Франция) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дисаси, 16; 1:1 – Мерино, 53.
Штурм (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Сангаре, 32; 0:2 – Захави, 51; 1:2 – Горенц-Станкович, 55; 1:3 – Макс, 74; 1:4 – Вертессен, 78.
Удаление: нет – Сангаре, 89.
Лига Европы. Группа C. 2-й тур
Легия (Польша) – Лестер (Англия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Эмрели, 31.
Лига Европы. Группа D. 2-й тур
Антверпен (Бельгия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Пасьенса 90+1 (с пенальти).
Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Тикиньо, 6; 0:2 – Масурас, 63; 0:3 – Масурас, 68.