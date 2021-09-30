Введите ваш ник на сайте

Легия - Лестер

30.09.2021, Четверг, 19:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 2 тур Легия - Лестер
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 3 1 2 10:9 +1 10
2. Наполи 6 3 1 2 15:10 +5 10
3. Лестер 6 2 2 2 12:11 +1 8
4. Легия 6 2 0 4 4:11 -7 6
...
  • Читайте нас: 