Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Лестер
Легия - Лестер: обзор матча 30 сентября 2021
Легия
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лестер
31'
М. Эмрели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Лестер
Желтая карточка
Ф. Младенович
90'
+5
Желтая карточка
Т. Пекхарт
88'
84'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
84'
Желтая карточка
М. Эмрели
83'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Жозуэ
83'
82'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
Замена
Й. Абу Ханна
️️️️
М. Юханссон
78'
78'
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Амарти
Замена
Л. Кастрати
️️️️
А. Мартинш
70'
68'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
68'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
Жозуэ
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Эмрели
Пас отдал
Жозуэ
31'
21'
Желтая карточка
Л. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
1
Цезарий Мишта
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
14
Майк Навроцки
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
10
Жозуэ
АП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
10
Лирим Кастрати
ПВ
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Мишта
24
Ветеска
14
Навроцки
55
Енджейчик
37
Младенович
14
Харатин
4
Юханссон
99
Слиш
28
Мартинш
10
Жозуэ
11
Эмрели
3-4-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
23
Вестергор
2
Сеюнджу
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
33
Томас
18
Тилеманс
22
Перес
27
Дака
4
Юханссон
4
Ханна
4
Ханна
4
Юханссон
28
Мартинш
10
Кастрати
10
Кастрати
28
Мартинш
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
10
Жозуэ
21
Лопеш
21
Лопеш
10
Жозуэ
12
Амарти
11
Лукман
11
Лукман
12
Амарти
22
Перес
11
Барнс
11
Барнс
22
Перес
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Легия
Лестер
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Матеуш Холовня
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Каспер Скибицки
ПП
99
Каспер Косторц
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Чеслав Михневич
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Легия - Лестер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Легия
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+