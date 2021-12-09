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    Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

    Завершились еще семь матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    Лига Европы. Группа A. 6-й тур

    Спарта (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ганцко, 43; 2:0 – Гложек, 49.

    Удаления: Виснер, 57 – Слимане, 75.

    Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Райт, 42; 1:1 – Басси, 49 (в свои ворота).

    Лига Европы. Группа B. 6-й тур

    Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 43 (с пенальти); 2:0 – Оярсабаль, 62; 3:0 – Сорлот, 90+3.

    Удаление: нет – Сангаре, 75.

    Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Яншер, 7 (с пенальти); 1:1 – Фолланд, 30.

    Лига Европы. Группа C. 6-й тур

    Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Уна, 4; 2:0 – Эльмас, 24; 2:1 – Эванс, 27; 2:2 – Дьюсбери-Холл, 33; 3:2 – Эльмас, 53.

    Лига Европы. Группа D. 6-й тур

    Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Баликвиша, 7.

    Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Соу, 29; 1:1 – Бериша, 42.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    09.12.2021 23:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      htui88 1 час назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** на лиге европы
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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