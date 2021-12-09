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Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

9 декабря 2021, 23:24

Завершились еще семь матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Лига Европы. Группа A. 6-й тур

Спарта (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ганцко, 43; 2:0 – Гложек, 49.

Удаления: Виснер, 57 – Слимане, 75.

Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Райт, 42; 1:1 – Басси, 49 (в свои ворота).

Лига Европы. Группа B. 6-й тур

Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 43 (с пенальти); 2:0 – Оярсабаль, 62; 3:0 – Сорлот, 90+3.

Удаление: нет – Сангаре, 75.

Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Яншер, 7 (с пенальти); 1:1 – Фолланд, 30.

Лига Европы. Группа C. 6-й тур

Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Уна, 4; 2:0 – Эльмас, 24; 2:1 – Эванс, 27; 2:2 – Дьюсбери-Холл, 33; 3:2 – Эльмас, 53.

Лига Европы. Группа D. 6-й тур

Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Баликвиша, 7.

Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Соу, 29; 1:1 – Бериша, 42.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Спарта Брондбю Лион Рейнджерс Реал Сосьедад ПСВ Штурм Монако Наполи Лестер Антверпен Олимпиакос Фенербахче Айнтрахт
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