Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

Завершились еще семь матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы. Группа A. 6-й тур
Спарта (Чехия) – Брондбю (Дания) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Ганцко, 43; 2:0 – Гложек, 49.
Удаления: Виснер, 57 – Слимане, 75.
Лион (Франция) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Райт, 42; 1:1 – Басси, 49 (в свои ворота).
Лига Европы. Группа B. 6-й тур
Реал Сосьедад (Испания) – ПСВ (Нидерланды) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Оярсабаль, 43 (с пенальти); 2:0 – Оярсабаль, 62; 3:0 – Сорлот, 90+3.
Удаление: нет – Сангаре, 75.
Штурм (Австрия) – Монако (Франция) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Яншер, 7 (с пенальти); 1:1 – Фолланд, 30.
Лига Европы. Группа C. 6-й тур
Наполи (Италия) – Лестер (Англия) – 3:2 (2:2)
Голы: 1:0 – Уна, 4; 2:0 – Эльмас, 24; 2:1 – Эванс, 27; 2:2 – Дьюсбери-Холл, 33; 3:2 – Эльмас, 53.
Лига Европы. Группа D. 6-й тур
Антверпен (Бельгия) – Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Баликвиша, 7.
Фенербахче (Турция) – Айнтрахт (Германия) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Соу, 29; 1:1 – Бериша, 42.