«Рубин» и «Ростов» интересуются капитаном «Брондбю» Максе

Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации BT, 27-летним футболистом интересуются «Ростов» и «Рубин». Ростовчане уже предложили за игрока 1,5 миллиона евро, но получили отказ.

Отмечается, что «Ростов» готов увеличить сумму трансфера до 2 миллионов евро. «Рубин» еще не делал официальных предложений по Максе.

Агент футболиста подтвердил наличие нескольких предложений. Капитан «Брондбю» примет решение о своем будущем в ближайшее время.