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    «Рубин» и «Ростов» интересуются капитаном «Брондбю» Максе

    Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации BT, 27-летним футболистом интересуются «Ростов» и «Рубин». Ростовчане уже предложили за игрока 1,5 миллиона евро, но получили отказ.

    Отмечается, что «Ростов» готов увеличить сумму трансфера до 2 миллионов евро. «Рубин» еще не делал официальных предложений по Максе.

    Агент футболиста подтвердил наличие нескольких предложений. Капитан «Брондбю» примет решение о своем будущем в ближайшее время.

    • Максе провел 30 матчей в минувшем сезоне датской Суперлиги, забил 2 гола.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: BT

    Датский общественно-политический сайт с аудиторией в соцсетях более 500 тысяч подписчиков. 

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5971

      Fusballer 38 минут назад

      «Брондбю» датский клуб, а не шведский.

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