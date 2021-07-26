«Рубин» и «Ростов» интересуются капитаном «Брондбю» Максе

Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации BT, 27-летним футболистом интересуются «Ростов» и «Рубин». Ростовчане уже предложили за игрока 1,5 миллиона евро, но получили отказ.
Отмечается, что «Ростов» готов увеличить сумму трансфера до 2 миллионов евро. «Рубин» еще не делал официальных предложений по Максе.
Агент футболиста подтвердил наличие нескольких предложений. Капитан «Брондбю» примет решение о своем будущем в ближайшее время.
- Максе провел 30 матчей в минувшем сезоне датской Суперлиги, забил 2 гола.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: BT
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