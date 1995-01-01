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    «Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой» в случае победы над «Туном»

    В Ньоне завершилась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

    В случае победы над «Туном» «Спартак» встретится с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия).

    Матчи раунда плей-офф пройдут 22-го и 29-го августа.

    Путь чемпионов

    «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) / «Судува» (Литва) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

    «Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)

    ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

    «Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия) — «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)

    «Лудогорец» (Болгария) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

    «Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

    «Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

    «Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)

    Основной путь

    «Торино» (Италия) / «Шахтeр» (Солигорск, Беларусь) — «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)

    «Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция) — «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)

    «Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция) — «Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

    «Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

    «Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия) — «Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)

    АЕК (Ларнака, Кипр) / «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)

    «Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) — «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)

    «Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания) — ЦСКА (София, Болгария) / «Заря» (Украина)

    «Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)

    «Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия) — «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)

    «Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней Иегуда» (Израиль)

    «Локомотив» (Пловдив, Болгария) / «Страсбург» (Франция) — «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)

    «Мариуполь» (Украина) / «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)

    «Тун» – соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матча между командами состоится 8 августа в Швейцарии, ответный – 15 августа в Москве.

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6858

      Skull_Boy 9 минут назад

      Спартак уже какой год проходит, но все же дойти до группы, через отбор, никак не может, но если все таки пройдет, хотя должен, то на 100% дальше будут португальцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7029

      alex1951 19 минут назад

      Спартак есть Спартак. Сами подумайте ,Спартак представляет Россию,в ее составе чемпион мира и вдумчивый тренер ,а это значит что нет такой силы ,которая могла бы остановить русских гладиаторов! Точка!
      И только любимое Динамо не дало развить успех Спартаку. А так .все ништяк!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1094

      den161 28 минут назад

      конечно надо проходить ...
      спартачам терпения и валерьяны в запас

      4
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Spartak Piter 38 минут назад

      Спартак Москва ты не один.
      С тобою Мы, Мы победим.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1666

      ухоженный крокодил 46 минут назад

      Удачи свинорылам.
      В любом случаи, буду болеть против Браги.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Из Твери Леха > ухоженный крокодил 27 минут назад

      А чего так? Чем Брага насолила?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5558

      mihail200606 49 минут назад

      Брагу не пройдут..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36122

      ROSTOV SUPER > mihail200606 44 минуты назад

      А что , Тун уже прошли ? Как это я прозевал такое событие !

      2
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      ...
      Рейтинг: +1666

      ухоженный крокодил > mihail200606 43 минуты назад

      Доху.я оптимистично...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5558

      mihail200606 > ROSTOV SUPER 37 минут назад

      Ну если пройдут вдруг Тун)) в чем я не сильно уверен..

      0
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      ...
      Рейтинг: +10156

      Garrincha58 > mihail200606 35 минут назад

      а Брондбю пройдут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Serg919 52 минуты назад

      Вот судьба с португальскими командами сводит)

      1
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      Рейтинг: +13

      Из Твери Леха > Serg919 26 минут назад

      Очень даже хорошо. Вот как раз выяснится, кто больше заслуживает 5-место в еврорейтинге.

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      Рейтинг: +1094

      den161 > Serg919 25 минут назад

      исходя из матана, вероятность сыграть с португалами 0.25 ))

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      Рейтинг: +1094

      den161 > Из Твери Леха 24 минуты назад

      6-е

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