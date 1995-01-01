«Спартак» встретится с «Брондбю» или «Брагой» в случае победы над «Туном»

В Ньоне завершилась жеребьевка четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

В случае победы над «Туном» «Спартак» встретится с победителем пары «Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия).

Матчи раунда плей-офф пройдут 22-го и 29-го августа.

Путь чемпионов

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) / «Судува» (Литва) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия) — «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)

«Лудогорец» (Болгария) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

«Сутьеска» (Черногория) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — АПОЕЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта) — «Сараево» (Босния и Герцеговина) / БАТЭ (Беларусь)

Основной путь

«Торино» (Италия) / «Шахтeр» (Солигорск, Беларусь) — «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)

«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция) — «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)

«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция) — «Митьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Стяуа» (Румыния) / «Млада-Болеслав» (Чехия) — «Вентспилс» (Латвия) / «Гимарайнш» (Португалия)

АЕК (Ларнака, Кипр) / «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)

«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) — «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)

«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания) — ЦСКА (София, Болгария) / «Заря» (Украина)

«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)

«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия) — «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)

«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней Иегуда» (Израиль)

«Локомотив» (Пловдив, Болгария) / «Страсбург» (Франция) — «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)

«Мариуполь» (Украина) / «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия)

«Тун» – соперник «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Первый матча между командами состоится 8 августа в Швейцарии, ответный – 15 августа в Москве.