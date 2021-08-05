«Ростов» отказался от подписания капитана «Брондбю» Максе

Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe не перейдет в «Ростов».
По информации Eurostavka, донской клуб отказался от подписания 27-летнего футболиста, сделав выбор в пользу возвращения Баштуша.
Это обусловлено тактическими соображениями и нежеланием «Ростова» платить 2 миллиона евро за датчанина.
- Максе выступает за «Брондбю» с сентября 2019 года.
- В 63 матчах он забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: Eurostavka
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