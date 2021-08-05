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    «Ростов» отказался от подписания капитана «Брондбю» Максе

    Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe не перейдет в «Ростов».

    По информации Eurostavka, донской клуб отказался от подписания 27-летнего футболиста, сделав выбор в пользу возвращения Баштуша.

    Это обусловлено тактическими соображениями и нежеланием «Ростова» платить 2 миллиона евро за датчанина.

    • Максе выступает за «Брондбю» с сентября 2019 года.
    • В 63 матчах он забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    05.08.2021 23:17
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