«Ростов» отказался от подписания капитана «Брондбю» Максе

Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe не перейдет в «Ростов».

По информации Eurostavka, донской клуб отказался от подписания 27-летнего футболиста, сделав выбор в пользу возвращения Баштуша.

Это обусловлено тактическими соображениями и нежеланием «Ростова» платить 2 миллиона евро за датчанина.