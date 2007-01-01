«Ростов» договорился о переходе капитана «Брондбю» Максе. Медосмотр – сегодня

Ростову бы поскорей Нормана на ноги поставить, да нападающего в аренду)))
Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe продолжит карьеру в РПЛ.
По информации BT, 27-летний датчанин перейдет в «Ростов» за 2 миллиона евро. Сегодня он пройдет медосмотр в российском клубе.
- На игрока также претендовал «Рубин».
- Максе провел 30 матчей в минувшем сезоне датской Суперлиги, забил 2 гола.
- Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.
Источник: BT
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