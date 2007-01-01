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    «Ростов» договорился о переходе капитана «Брондбю» Максе. Медосмотр – сегодня

    Защитник и капитан датского «Брондбю» Андреас Максe продолжит карьеру в РПЛ.

    По информации BT, 27-летний датчанин перейдет в «Ростов» за 2 миллиона евро. Сегодня он пройдет медосмотр в российском клубе.

    • На игрока также претендовал «Рубин».
    • Максе провел 30 матчей в минувшем сезоне датской Суперлиги, забил 2 гола.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BT

    Датский общественно-политический сайт с аудиторией в соцсетях более 500 тысяч подписчиков. 

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24311

      Боцман59rus 1 час назад

      Ростову бы поскорей Нормана на ноги поставить, да нападающего в аренду)))

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