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19.05.2016 18:00Сегодня в российский прокат выходит фильм «Златан. Начало», история о том, как Златан Ибрагимович сделал себя сам. Один из режиссеров картины, Магнус Герттен, рассказал Ульяне Лукьянченко о том, почему Месси и Роналду скучные, кто ходил за Ибрагимовичем с камерой с юных лет и как Мидо чуть не убил Златана.4
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28.04.2016 12:00Встреча чемпионата Швеции между «Гетеборгом» и «Мальме» не была доиграна. Один из фанатов бросил петарду в ноги разминавшемуся футболисту. Игрок ответил на это, кинув угловой флажок. «Бомбардир» рассказывает все об ужасном инциденте.2
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