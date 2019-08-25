-
-
03.07.2019 21:26Открытым остается вопрос: в какой из европейских клубов перейдет нападающий ЦСКА Федор Чалов. СМИ сегодня написало: Лацио и Валенсия заинтересованы в приобретении Чалова, а завтра напишут что Челси и Порту. Как говорится слухами земля полнится
-
-
-
11.09.2017 21:50В 24 года он стал лучшим бомбардиром Серии А. Ушел за рубеж и провалился. В 26 лет, он вернулся и как итог: 23 гола в чемпионате. Решил остаться и теперь хет-трик в ворота Милана. Почему же такому классному форварду подходит только Италия?
-
-
-
-
-
29.11.2016 19:00«Ювентус» уступил в Генуе, а ближайшие преследователи туринцев свои матчи выиграли. Сейчас в Италии как никогда много ярких, дерзких и молодых команд. Блог Vanity Fair объясняет, почему с гегемонией «Старой синьоры» в Серии А пора кончать.4
-
-
-
-
-