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Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Состав
€ 257 млн
Лацио - состав команды
Рим
Серия А 2026/2027
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.sslazio.it
Тренер:
Дженнаро Гаттузо
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
40
Мотта Эдоардо
Вра
21
€ 8 млн
35
Мандас Христос
Вра
24
€ 8 млн
25
Провстгор Оливер
Защ
23
€ 16 млн
5
Дехи Данило
Защ
28
€ 13 млн
2
Лейте Диогу
Защ
27
€ 12 млн
37
Шутало Йосип
Защ
26
€ 12 млн
17
Тавареш Нуну
Защ
26
€ 12 млн
13
Романьоли Алессио
Защ
31
€ 6 млн
3
Пеллегрини Лука
Защ
27
€ 4.5 млн
77
Марушич Адам
Защ
33
€ 2.5 млн
15
Флориани Романо
Защ
23
€ 2.5 млн
23
Педраса Альфонсо
Защ
30
€ 2.5 млн
29
Лаццари Мануэль
Защ
32
€ 2 млн
4
Патрик
Защ
33
€ 1.5 млн
23
Хюсай Эльсеид
Защ
32
€ 1.2 млн
2
Жиго Самуэль
Защ
32
€ 1.2 млн
24
Тэйлор Кеннет
Пол
24
€ 25 млн
6
Ровелла Николо
Пол
24
€ 23 млн
16
Фраттези Давиде
Пол
26
€ 22 млн
21
Белахьян Реда
Пол
22
€ 6.8 млн
7
Деле-Баширу Фисайо
Пол
25
€ 6 млн
32
Катальди Данило
Пол
32
€ 3.5 млн
28
Adrian Przyborek
Пол
-
11
Исаксен Густав
Нап
25
€ 15 млн
9
Пинамонти Андреа
Нап
27
€ 15 млн
80
Гюдмюндссон Альберт
Нап
29
€ 12 млн
14
Нослин Тижани
Нап
27
€ 8 млн
10
Дзакканьи Маттиа
Нап
31
€ 7.5 млн
22
Кансельери Маттео
Нап
24
€ 7 млн
9
Педро
Нап
39
€ 1 млн
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 14, полузащитников: 7, нападающих: 7
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