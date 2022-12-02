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25.10.2016 13:30Мехдин Геримов занял первое место в прошлом сезоне Конкурса прогнозов. В интервью «Бомбардиру» он рассказал о том, как следить за всеми чемпионатами, почему был уверен в победе Коста-Рики над Россией и дал совет начинающим прогнозистам.11
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10.10.2016 21:00Кутепова обругали за матч сборной России. «ПСЖ» опять попытается купить Неймара. Дайджест событий дняУЕФА отказывается комментировать ситуацию вокруг Еременко. Руни не получит места в основе сборной Англии. Китайцы зовут к себе Манджукича. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.3
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10.10.2016 18:00Открытие нового стадиона «Краснодар» привлекло и массу красивых девушек, которым тоже захотелось стать частью шикарного праздника. «Бомбардир» представляет галерею красавиц, посетивших вчерашний матч на новенькой арене.9
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10.10.2016 15:00Роскошный стадион «Краснодара» и Сергея Галицкого заслуженно завалили восторгами в соцсетях, но без критики не обошлось. Присутствовавшие рассказали, над чем организаторам еще стоит поработать.14
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09.10.2016 21:42В Италии футболисту предъявили зеленую карточку. Черчесов поставил игрокам сборной «неуд». Дайджест событий дня«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону». В итальянской Серии B впервые в истории футбола была показана зеленая карточка. Гарай мог перейти в европейский топ-клуб, но выбрал «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.12
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09.10.2016 19:48Сергей Галицкий построил лучшую арену в стране и сказал, что пора и остальным заняться чем-нибудь полезным. Станислав Черчесов не сказал ничего. Корреспондент «Бомбардира» увидел, как сборная России бодалась с Коста-Рикой.22
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08.10.2016 16:359 октября Сборная России сыграет с Коста-Рикой в товарищеском матче на новом стадионе в Краснодаре. «Бомбардир» рассказывает, почему некоторые футболисты по разным причинам не должны были быть вызваны на эту игру.17
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05.10.2016 12:00Станислав Черчесов имеет очередную возможность для проверки качества состава сборной. «Бомбардир» рассказывает, что важного и полезного нужно сделать главному тренеру национальной команды уже в ближайшей товарищеской встрече.7
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