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    • Дзюба, Самедов и еще три игрока, которые не заслужили вызов в сборную России

    Дзюба, Самедов и еще три игрока, которые не заслужили вызов в сборную России


    2.7
    Голосов: 12
    08.10.2016 16:35
    9 октября Сборная России сыграет с Коста-Рикой в товарищеском матче на новом стадионе в Краснодаре. «Бомбардир» рассказывает, почему некоторые футболисты по разным причинам не должны были быть вызваны на эту игру.
    СПОЙЛЕРЫ
    Миранчук мало забивает, Канунников проигрывает конкурентам, а Жиркову просто тяжело. Всех этих игроков можно было освободить от вызова в национальную команду, однако им придется выходить на поле в товарищеском матче с Коста-Рикой.

    Юрий Жирков

    Позиция: защитник

    Почему не заслужил: травматичность, возраст

    Защитнику «Зенита» Юрию Жиркову 33 года. Проблемы у него начались еще в конце сентября, когда Луческу не сразу смог взять Юрия в Махачкалу. В игре с «Анжи» Жирков все-таки поучаствовал, а затем отпахал 88 минут в напряженной встрече со «Спартаком». Тут пора бы остановиться и отдохнуть, но теперь Жиркову предстояла поездка в сборную. «С годами каждая тренировка дается все труднее», – говорит сам Юрий. Уже в стане национальной команды защитник повредил стопу и пропустил несколько занятий. Сейчас, когда игроку позволили вернуться в общую группу, он имеет все шансы сыграть с Коста-Рикой. Но кому это нужно, если в способностях Жиркова никто не сомневается, а отдых для футболиста в таком возрасте играет важную роль.

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    Александр Самедов

    Позиция: полузащитник

    Почему не заслужил: слабая игра

    Самедов по своему статусу и способностям должен быть лидером «Локомотива». Но у Александра игра не идет, а вместе с ним сыпется и вся команда. При этом полузащитник входит в число лучших креативщиков лиги, создав для партнеров уже 20 голевых моментов в нынешнем сезоне. Однако получилось это потому, что Самедов исполняет все стандарты. Игра клуба постоянно строится через него. «Видимо, у Семина свое видение футбола. Не понимаю, почему меня заменили», – говорил Самедов после проигранного дерби со «Спартаком». С той встречи началось падение «Локомотива» к низам турнирной таблиц. Но Станислав Черчесов по-прежнему верит в игрока, не пытаясь дать ему повод подумать над собой.

    Алексей Миранчук

    Позиция: полузащитник

    Почему не заслужил: мало результативных действий

    Если у Самедова набралось хотя бы три гола, пусть два из них и были забиты с пенальти, то у Миранчука их ноль. Алексей за девять матчей сделал всего один голевой пас, в среднем проводя на поле все 90 минут. Достаточно ли этого для вызова в сборную? Черчесов посчитал, что да. Конечно, Алексей выполняет большой объем работы и много перемещается по полю, но по-прежнему никак не научится делать решающее касание. В 20 лет для футболиста может быть сложно выдерживать тяжелый график игр. Тем более что прочно влез в основу Миранчук только при Семине, а ранее использовался клубом лишь в ротации.

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    Артем Дзюба

    Позиция: нападающий

    Почему не заслужил: другим тоже нужен шанс

    В нынешнем сезоне статистика Артема Дзюбы впечатляет. В шести матчах форвард забил пять голов и еще трижды ассистировал партнерам. «Зенит» вообще забивает много, в девяти встречах 22 раза огорчив своих соперников. Но Дзюба уже однажды успел травмироваться, пропустив несколько матчей. А Черчесов, смотря на его статистику, вряд ли сомневается в том, что Дзюба поможет нашей сборной в важных матчах. Но Дзюба продолжает вызываться, а снова начавший забивать Кокорин остается в клубе. Тренер сборной не дает Александру возможность реабилитироваться за летний проступок, продолжая нагружать Дзюбу.

    Максим Канунников

    Позиция: нападающий

    Почему не заслужил: конкуренты сильнее

    «Рубин» усилился классными легионерами, но не показывает хорошую игру. Команда располагается на десятом месте, а ее лучшим бомбардиром как раз и является Максим Канунников. На счету форварда два мяча в восьми проведенных матчах. Удивительная статистика для вызова в сборную России. Конкурентов по позиции в лице Полоза и Панченко вызвали только после травм других футболистов. Максим же сразу оказался в списке Черчесова, что вызывает множество вопросов. Полузащитник «Томи» Алексей Пугин, к примеру, тоже забил два мяча. Но его почему-то Черчесов проигнорировал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 12
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    Комментарии (17)
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    shurik45
    1475962418
    Кокорин почему не засллужил вызов в сборную : ему завидует вся страна.)
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    арейская
    1475968797
    В отношении Жиркова не согласна в корне с позицией автора, остальные доводы принять можно
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    woyser
    1475973823
    В принципе автор прав. Но Черчесов человек не терпящий чужих мнений и сам решит кто ему нужнее на данный момент.
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    mik1954
    1475992504
    Кто заслужил, а кто нет решает тренер, точка.
    Ответить
    Alexx22
    1475999404
    к большому сожалению у нас не появляются новые молодые игроки, которые хоть как то готовы заменить наших "динозавров"
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    Masteralex
    1476007876
    Жирков и Самедов может быть, а вот Миранчука и Каннуникова вызывать надо, хорошие игроки и им не хватает опыта в сборной
    вы действительно думаете что Кокорина не вызвали в сборную за шампанское? а может потому что он бревно бревном и сборной не нужен больше совсем, потому что ничего там не может, а забивать в Зените и забивать в сборной это небо и земля
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    andrebest4
    1476009378
    кокорин это двойник кержакова только в еще худшем варианте.у него еще и от настроения много зависит.жирков похоже свое уже отпахал.дзюба только играет с хорошим ассистентом коих нет.в общем все как и раньше..те никак
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    azar80
    1476015421
    Зюба просто дерево, ему не место сборной да и в футболе вообще, во времена СССР, такой бы форвард, дальше 2 лиги не пробился бы, а у нас лучший, вот вам и уровень футбола в стране
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    1bear
    1476021817
    ...столько "экспертов"развелось...
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    tolegenloko
    1476026964
    Мда автор статьи после матча обязан забрать свои слова обратно
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