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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
Гаити
Новости
€ 275 тыс
Новости сборной Гаити по футболу
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://fhf.ht/
Тренер:
Себастьян Минье
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Расписание
Таблица
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Стало известно, сколько заработает «Зенит» на своих игроках на ЧМ-2026
6 июля
2
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Обзор матча Марокко – Гаити голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
Трансляция
Марокко – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Где смотреть матч Марокко – Гаити: во сколько прямая трансляция 25 июня 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
Известны 6 сборных, которые сыграют в плей-офф ЧМ-2026 и 4, которые не выйдут из группы
23 июня
3
Чемпионат мира 2026, 22-23 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
22 июня
1
В Бразилии раскрыли диагноз Рафиньи
20 июня
2
Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026
20 июня
2
Только один игрок Бразилии получил за матч с Гаити оценку хуже, чем зенитовец Дуглас Сантос
20 июня
2
Анчелотти похвалил футболиста «Зенита»
20 июня
2
Винисиус обогнал Роналдиньо по числу голов на ЧМ
20 июня
1
Видео
Обзор матча Бразилия – Гаити: голы и лучшие моменты (Видео)
20 июня
ЧМ-2026. Бразилия разгромила Гаити (3:0), у Винисиуса 1+1
20 июня
4
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
19 июня
Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года
19 июня
Бразилия – Гаити: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026
19 июня
Стало известно, почему Неймар не сыграет с Гаити на ЧМ-2026
18 июня
Стало известно, сыграет ли Неймар за Бразилию во 2-м туре ЧМ
16 июня
3
13 сборных-участниц ЧМ-2026 раскритиковали президента УЕФА
14 июня
13
Шотландец прошел в юбке 5600 километров по пути на матч ЧМ-2026 против Гаити
14 июня
Андронов допустил, что Россия проиграла бы на ЧМ-2026 Гаити и Катару
14 июня
4
Видео
Обзор матча Гаити – Шотландия: голы и лучшие моменты (Видео)
14 июня
ЧМ-2026. Шотландия с минимальным счетом обыграла Гаити (1:0)
14 июня
1
1
2
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