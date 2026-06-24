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  • Марокко – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Марокко – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

24 июня, 23:50
Марокко
25.06.2026, четверг, 01:00
Чемпионат мира, группа C, 3 тур
4 : 2
Завершен
Гаити
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Браим Диас
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Гаити
1
Джонни Пласид
(К) ВР
8
Мартин Эксперьянс
ЛЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
5
Ханнес Делкруа
ЦЗ
22
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
16
Ленни Жозеф
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
4
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
16
Жессим Яссин
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
28
Амин Сбаи
ЛФ
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
2
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
24
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
25
Аляль
18
Рияд
2
Хакими
4
Амрабат
11
Сайбари
24
Эль-Айнауи
23
Эль-Ханнус
10
Диас
20
Эль-Кааби
4-1-1-1-3
1
Пласид
4
Аде
5
Делкруа
22
Дюверн
8
Эксперьянс
17
Жан-Жак
10
Беллегард
21
Касимир
15
Провиденсе
16
Жозеф
18
Изидор
26
Салах-Эддин
3
Мазрауи
3
Мазрауи
26
Салах-Эддин
24
Эль-Айнауи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
24
Эль-Айнауи
10
Диас
8
Унаи
8
Унаи
10
Диас
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
16
Яссин
16
Яссин
20
Эль-Кааби
22
Дюверн
2
Аркю
2
Аркю
22
Дюверн
17
Жан-Жак
25
Симон
25
Симон
17
Жан-Жак
18
Изидор
11
Дидсон
11
Дидсон
18
Изидор
16
Жозеф
20
Пьеррот
20
Пьеррот
16
Жозеф
15
Провиденсе
9
Назон
9
Назон
15
Провиденсе
Остались в запасе
Марокко
Гаити
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
4
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
28
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
24
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
4
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
28
Амин Сбаи
ЛФ
Остались в запасе
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
24
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Марокко - Гаити
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
18
Офсайды
5
0
Количество передач
541
247
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.67
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18

Смотреть прямую трансляцию Марокко против Гаити, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Гаити

Марокко – Гаити: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Гаити Марокко
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