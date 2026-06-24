Составы команд
Марокко
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
4
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
16
Жессим Яссин
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
28
Амин Сбаи
ЛФ
Гаити
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
2
Вильгенс Поген
ПЗ
25
Доминик Симон
ОП
6
Карл Сенте
ОП
24
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПВ
20
Франтзди Пьеррот
ЦФ
9
Дюкенс Назон
ЦФ
19
Яссин Фортюн
ЦФ
4-3-2-1
1
Буну
26
Салах-Эддин
25
Аляль
18
Рияд
2
Хакими
4
Амрабат
11
Сайбари
24
Эль-Айнауи
23
Эль-Ханнус
10
Диас
20
Эль-Кааби
4-1-1-1-3
1
Пласид
4
Аде
5
Делкруа
22
Дюверн
8
Эксперьянс
17
Жан-Жак
10
Беллегард
21
Касимир
15
Провиденсе
16
Жозеф
18
Изидор
26
Салах-Эддин
3
Мазрауи
3
Мазрауи
26
Салах-Эддин
24
Эль-Айнауи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
24
Эль-Айнауи
10
Диас
8
Унаи
8
Унаи
10
Диас
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
16
Яссин
16
Яссин
20
Эль-Кааби
22
Дюверн
2
Аркю
2
Аркю
22
Дюверн
17
Жан-Жак
25
Симон
25
Симон
17
Жан-Жак
18
Изидор
11
Дидсон
11
Дидсон
18
Изидор
16
Жозеф
20
Пьеррот
20
Пьеррот
16
Жозеф
15
Провиденсе
9
Назон
9
Назон
15
Провиденсе
Остались в запасе
Марокко
Гаити
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
4
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
28
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
24
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
4
Марван Саадан
ЦЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
6
Айюб Буадди
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
28
Амин Сбаи
ЛФ
Остались в запасе
12
Александр Пьер
ВР
23
Жозюэ Дюверже
ВР
13
Дьюк Лакруа
ЛЗ
14
Гарвен-Майки Метусала
ЦЗ
3
Кито Термонси
ЦЗ
2
Вильгенс Поген
ПЗ
6
Карл Сенте
ОП
24
Пьер Вуденски
ОП
7
Деррик Этьенн
ЦП
19
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Себастьян Минье
Статистика матча Марокко - Гаити
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
10
18
Офсайды
5
0
Количество передач
541
247
Сейвы
1
8
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.67
xGP (предотвращенные голы)
-0.18
-0.18
Смотреть прямую трансляцию Марокко против Гаити, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Гаити
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»