Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бразилии и Гаити пройдет 20 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Пятикратные чемпионы мира стартовали на турнире с ничьей против Марокко (1:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы. Гаити в первом туре уступила Шотландии (0:1), но показала организованную игру в обороне. Сможет ли аутсайдер навязать борьбу бразильским звездам, или южноамериканский гранд возьмет свое с крупным счетом и вернет уверенность перед решающими матчами?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии демонстрирует высокую результативность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) при семи пропущенных (1,4). Команда забивает в девяти последних матчах подряд, но пропускает в шести, что говорит об уязвимости обороны. В активе бразильцев ничья с Марокко (1:1) на старте турнира, а также победы над Египтом (2:1), разгром Панамы (6:2), победа над Хорватией (3:1) и поражение от Франции (1:2). Атака бразильцев – одна из самых мощных на турнире, но защита регулярно допускает ошибки, что дает Гаити теоретический шанс на гол.

Гаити подходит к игре с более скромными показателями: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Шотландии (0:1) в стартовом туре, но до этого показывала неплохие результаты в товарищеских матчах: поражение от Перу (1:2), победа над Новой Зеландией (4:0), ничья с Исландией (1:1) и поражение от Туниса (0:1). Оборона Гаити действует достаточно дисциплинированно, но против такого уровня соперника, как Бразилия, ей будет крайне сложно сдержать атаки пентакампеонов.

Итоговый вывод: Бразилия является безусловным фаворитом благодаря классу игроков и атакующей мощи, но ее оборона небезупречна. Гаити способна цепляться за результат, однако разница в классе слишком велика. Учитывая, что бразильцам нужна победа после ничьей в первом туре, они должны выиграть с крупным счетом. Наш прогноз – уверенная победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Бразилия забивает в девяти последних матчах и имеет огромное преимущество в классе, тогда как Гаити проиграла в стартовом туре и редко побеждает топ-соперников. В единственной очной встрече (Кубок Америки-2016) бразильцы разгромили соперника, что дает им психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и необходимость победы, бразильцы должны взять свое с крупным счетом.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 7 Забитых мячей 1 7 В среднем за матч 1 7:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 7:1 Кубок Америки, 2 тур Бразилия 7 : 1 Гаити



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Бразилия 1 Алиссон ВР 16 Дуглас Сантос ЛЗ 3 Габриэль ЦЗ 4 Маркиньос ЦЗ 0 Рожер Рожер ПЗ 8 Бруно Гимарайнс ЦП 5 Каземиро ЦП 7 Винисиус ЦП 11 Рафинья ЦП 20 Лукас Пакета ЦП 25 Игор Тиаго ЦФ Главный тренер Карло Анчелотти Гаити 0 Жони Пласид ВР 0 Мартен Эксперьенс ЛЗ 5 Ханнес Делкруа ЦЗ 0 Рикардо Аде ЦЗ 2 Карлан Аркю ПЗ 15 Рубен Провиденсе ЛП 10 Жан-Рикне Беллегард ЦП 17 Дэнли Жан-Жак ЦП 11 Луисиус Дон Дидсон ПП 18 Вильсон Изидор ЦФ 0 Францди Пьерро ЦФ Главный тренер Себастьян Минье 4-5-1 1 Алиссон 16 Дуглас Сантос 3 Габриэль 4 Маркиньос 0 Рожер 5 Каземиро 7 Винисиус 11 Рафинья 20 Пакета 8 Гимарайнс 25 Тиаго 4-4-2 0 Пласид 2 Аркю 5 Делкруа 0 Аде 0 Эксперьенс 11 Дидсон 10 Беллегард 17 Жан-Жак 15 Провиденсе 0 Пьерро 18 Изидор Остались в запасе Бразилия Гаити Главный тренер Карло Анчелотти Главный тренер Себастьян Минье Главный тренер Карло Анчелотти Главный тренер Себастьян Минье

Прогноз на победителя

Бразилия обязана побеждать после ничьей в первом туре, и ее атакующий потенциал (2,6 гола в среднем) позволяет рассчитывать на разгром даже с учетом проблем в обороне. Гаити, несмотря на дисциплину, вряд ли сможет сдержать натиск бразильских звезд на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-2.5) с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити состоится 20 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 03:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».