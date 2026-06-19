Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бразилия – Гаити: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

19 июня 2026 8:51
Бразилия - Гаити
20 июн. 2026, суббота 03:30 | Чемпионат мира, группа C, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
победа Бразилии с форой (-2.5)
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бразилии и Гаити пройдет 20 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Пятикратные чемпионы мира стартовали на турнире с ничьей против Марокко (1:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы. Гаити в первом туре уступила Шотландии (0:1), но показала организованную игру в обороне. Сможет ли аутсайдер навязать борьбу бразильским звездам, или южноамериканский гранд возьмет свое с крупным счетом и вернет уверенность перед решающими матчами?

Кто победит в матче

Сборная Бразилии демонстрирует высокую результативность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) при семи пропущенных (1,4). Команда забивает в девяти последних матчах подряд, но пропускает в шести, что говорит об уязвимости обороны. В активе бразильцев ничья с Марокко (1:1) на старте турнира, а также победы над Египтом (2:1), разгром Панамы (6:2), победа над Хорватией (3:1) и поражение от Франции (1:2). Атака бразильцев – одна из самых мощных на турнире, но защита регулярно допускает ошибки, что дает Гаити теоретический шанс на гол.

Гаити подходит к игре с более скромными показателями: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Шотландии (0:1) в стартовом туре, но до этого показывала неплохие результаты в товарищеских матчах: поражение от Перу (1:2), победа над Новой Зеландией (4:0), ничья с Исландией (1:1) и поражение от Туниса (0:1). Оборона Гаити действует достаточно дисциплинированно, но против такого уровня соперника, как Бразилия, ей будет крайне сложно сдержать атаки пентакампеонов.

Итоговый вывод: Бразилия является безусловным фаворитом благодаря классу игроков и атакующей мощи, но ее оборона небезупречна. Гаити способна цепляться за результат, однако разница в классе слишком велика. Учитывая, что бразильцам нужна победа после ничьей в первом туре, они должны выиграть с крупным счетом. Наш прогноз – уверенная победа Бразилии.

Форма и история личных встреч

Бразилия забивает в девяти последних матчах и имеет огромное преимущество в классе, тогда как Гаити проиграла в стартовом туре и редко побеждает топ-соперников. В единственной очной встрече (Кубок Америки-2016) бразильцы разгромили соперника, что дает им психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и необходимость победы, бразильцы должны взять свое с крупным счетом.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
1
7
В среднем за матч
1
7:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  7:1
Кубок Америки, 2 тур
Бразилия
7 : 1
09.06.2016
Гаити


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бразилия
1
Алиссон
ВР
16
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Габриэль
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
0
Рожер Рожер
ПЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
5
Каземиро
ЦП
7
Винисиус
ЦП
11
Рафинья
ЦП
20
Лукас Пакета
ЦП
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Гаити
0
Жони Пласид
ВР
0
Мартен Эксперьенс
ЛЗ
5
Ханнес Делкруа
ЦЗ
0
Рикардо Аде
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
15
Рубен Провиденсе
ЛП
10
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
17
Дэнли Жан-Жак
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ПП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
0
Францди Пьерро
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Минье
4-5-1
1
Алиссон
16
Дуглас Сантос
3
Габриэль
4
Маркиньос
0
Рожер
5
Каземиро
7
Винисиус
11
Рафинья
20
Пакета
8
Гимарайнс
25
Тиаго
4-4-2
0
Пласид
2
Аркю
5
Делкруа
0
Аде
0
Эксперьенс
11
Дидсон
10
Беллегард
17
Жан-Жак
15
Провиденсе
0
Пьерро
18
Изидор
Остались в запасе
Бразилия
Гаити
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Себастьян Минье
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Себастьян Минье

Прогноз на победителя

Бразилия обязана побеждать после ничьей в первом туре, и ее атакующий потенциал (2,6 гола в среднем) позволяет рассчитывать на разгром даже с учетом проблем в обороне. Гаити, несмотря на дисциплину, вряд ли сможет сдержать натиск бразильских звезд на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-2.5) с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити состоится 20 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 03:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Бразилия – Гаити: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.85
победа Бразилии с форой (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Гаити Бразилия
Другие прогнозы
19.06.2026
18:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Нафтан - Барановичи
Победа «Барановичи»
19.06.2026
22:00
2.35
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
США - Австралия
Австралия не проиграет (Х2)
20.06.2026
01:00
1.75
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
Шотландия - Марокко
победа Марокко
20.06.2026
03:30
1.85
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
Бразилия - Гаити
победа Бразилии с форой (-2.5)
20.06.2026
06:00
2.00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
Турция - Парагвай
Победа Турции
20.06.2026
14:00
3.25
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Алтай - Жетысу
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 