Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Бразилии и Гаити пройдет 20 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Пятикратные чемпионы мира стартовали на турнире с ничьей против Марокко (1:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы. Гаити в первом туре уступила Шотландии (0:1), но показала организованную игру в обороне. Сможет ли аутсайдер навязать борьбу бразильским звездам, или южноамериканский гранд возьмет свое с крупным счетом и вернет уверенность перед решающими матчами?
Кто победит в матче
Сборная Бразилии демонстрирует высокую результативность: 13 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,6 за игру) при семи пропущенных (1,4). Команда забивает в девяти последних матчах подряд, но пропускает в шести, что говорит об уязвимости обороны. В активе бразильцев ничья с Марокко (1:1) на старте турнира, а также победы над Египтом (2:1), разгром Панамы (6:2), победа над Хорватией (3:1) и поражение от Франции (1:2). Атака бразильцев – одна из самых мощных на турнире, но защита регулярно допускает ошибки, что дает Гаити теоретический шанс на гол.
Гаити подходит к игре с более скромными показателями: шесть голов в пяти матчах (в среднем 1,2 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уступила Шотландии (0:1) в стартовом туре, но до этого показывала неплохие результаты в товарищеских матчах: поражение от Перу (1:2), победа над Новой Зеландией (4:0), ничья с Исландией (1:1) и поражение от Туниса (0:1). Оборона Гаити действует достаточно дисциплинированно, но против такого уровня соперника, как Бразилия, ей будет крайне сложно сдержать атаки пентакампеонов.
Итоговый вывод: Бразилия является безусловным фаворитом благодаря классу игроков и атакующей мощи, но ее оборона небезупречна. Гаити способна цепляться за результат, однако разница в классе слишком велика. Учитывая, что бразильцам нужна победа после ничьей в первом туре, они должны выиграть с крупным счетом. Наш прогноз – уверенная победа Бразилии.
Форма и история личных встреч
Бразилия забивает в девяти последних матчах и имеет огромное преимущество в классе, тогда как Гаити проиграла в стартовом туре и редко побеждает топ-соперников. В единственной очной встрече (Кубок Америки-2016) бразильцы разгромили соперника, что дает им психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и необходимость победы, бразильцы должны взять свое с крупным счетом.
Прогноз на победителя
Бразилия обязана побеждать после ничьей в первом туре, и ее атакующий потенциал (2,6 гола в среднем) позволяет рассчитывать на разгром даже с учетом проблем в обороне. Гаити, несмотря на дисциплину, вряд ли сможет сдержать натиск бразильских звезд на протяжении всего матча. Рекомендуемая ставка – победа Бразилии с форой (-2.5) с коэффициентом 1,85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити состоится 20 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 03:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».