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Вторая Лига Б группа 4
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Химик
Новости
€ 400 тыс
Химик - новости команды
Дзержинск
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Химик
Сайт:
http://химик-дзержинск.рф/
Тренер:
Андрей Блажко
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Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Трансляция
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Фото
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Фото
Тульский «Арсенал» подписал игрока «Спартака»
19 февраля
5
«Балтика» отказалась от спартаковца
5 февраля
2
Талалаев оставил на просмотре в «Балтике» двух игроков – из «Спартака» и Первой лиги
26 января
1
Полузащитник «Спартака» отправится на сбор с «Балтикой»
2025.12.28 20:00
«Фанком» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.09.09 08:55
Трансляция
«Химик» – «Амкар-Пермь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 15:50
«Химик» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.68
2025.08.19 10:51
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
Прогноз на точный счeт матча «Динамо Барнаул» – «Химик»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:38
Прогноз на точный счет матча «Химик» – «Амкар»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:51
Прогноз на точный счeт матча «Урал-2» – «Химик»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:21
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Уралец-ТС»: Вторая лига Б, 18 мая 2025
2025.05.17 13:25
Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Химик»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 12:14
Фото
Хавбек «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
2025.03.07 12:30
2
Фото
«Пари НН» объявил о трансфере воспитанника «Спартака»
2025.01.11 13:39
2
Воспитанник «Спартака» близок к переходу в «Пари НН»
2025.01.10 07:50
1
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Рубин» интересуется воспитанником «Спартака»
2024.11.23 09:00
«Краснодар-2» занял последнее место в дивизионе А Второй лиги перед расформированием
2024.11.17 19:59
1
«Краснодар-2» вылетел в низший профессиональный дивизион, несмотря на помощь голеадора ЧМ-2018
2024.11.02 22:24
3
«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года
2024.09.28 19:47
«Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября
2024.09.20 15:49
1
2
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