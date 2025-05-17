18 мая на стадионе «Химик» пройдeт матч 6-го тура Второй лиги Б, где встретятся две команды из верхней части турнирной таблицы – «Химик» и «Уралец-ТС». Оба клуба подходят к матчу в неплохой форме, а их атакующие показатели обещают зрелищную игру. Результат этой встречи может повлиять на распределение мест в топ-4 группы, и мотивация у соперников будет запредельной.

«Химик»

«Химик» после пяти туров занимает 3-е место с 11 очками. Команда не проигрывает на протяжении четырeх матчей и уверенно наращивает игровую форму. В последних пяти турах команда забила 6 мячей (в среднем 1.2 за игру) и пропустила столько же. Главная угроза – нападающий Дмитрий Меренчуков, на счету которого 5 голов в текущем сезоне.

Сильной стороной хозяев является игра на своeм поле: при активной поддержке болельщиков команда действует слаженно и агрессивно. Однако оборонительные действия не всегда надeжны – «Химик» регулярно даeт соперникам моменты, особенно в концовках таймов. Важно будет сыграть дисциплинированно и минимизировать ошибки в центре поля.

«Уралец-ТС»

Команда из Тавды после четырeх туров занимает 4-е место, набрав 9 очков. Коллектив отличается хорошим балансом между атакой и защитой: 9 забитых и всего 3 пропущенных мяча в последних пяти играх. Особенно эффективна игра на контратаках и при стандартах. Средняя результативность – 1.8 гола за матч – одна из лучших в дивизионе.

«Уралец-ТС» делает ставку на быструю игру флангами и физически мощных исполнителей в атаке. Ключевым фактором может стать способность удерживать темп и закрывать зоны в обороне, особенно в гостевом матче против соперника, который редко уступает дома. Команда пропускает нечасто (0.6 за игру), что говорит о высокой плотности оборонительных линий.

Факты о командах

«Химик»

11 очков после 5 туров

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем 1.2 гола забивает и 1.2 пропускает за игру

Дмитрий Меренчуков – лидер атаки

«Уралец-ТС»

9 очков после 4 туров

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 1.8 гола забивает и 0.6 пропускает за игру

Сильная фланговая игра и надeжная оборона

Прогноз на матч «Химик» – «Уралец-ТС»

Судя по статистике, нас ожидает равная и результативная игра. Обе команды в хорошей форме, регулярно забивают и не боятся играть в атаку. Однако защита «Уральца-ТС» выглядит более надeжной, а быстрые переходы могут создать проблемы обороне «Химика». При этом хозяева будут заряжены на победу дома. Наиболее вероятным выглядит упорный матч с голами обеих сторон, но минимальным перевесом гостей.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Уральца-ТС».

Рекомендованные ставки: