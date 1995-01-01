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    Химик - состав

    Город Дзержинск
    Дивизион Россия-2-я лига Лига А - «Серебро»
    Сайт химик-дзержинск.рф/
    Стадион Химик
    Тренер Сергей Передня
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    57 Шулкин Никита Россия Вра 21 9 0 0 1 0 -
    13 Сальников Иван Россия Вра 24 1 0 0 0 0 -
    44 Чубукин Алексей Россия Защ 29 10 0 1 2 1 -
    59 Морозов Константин Россия Защ 31 8 0 1 4 0 € 0.15 млн.
    97 Доронин Сергей Россия Защ 27 5 1 0 3 0 -
    80 Жумабеков Максим Россия Казахстан Защ 24 5 1 1 1 0 -
    6 Сакович Александр Россия Защ 26 5 0 0 3 0 € 0.1 млн.
    22 Щербаков Константин Россия Защ 27 4 0 1 0 0 € 0.25 млн.
    8 Лысенко Никита Россия Защ 22 3 0 0 1 0 -
    23 Сергиенко Алексей Россия Пол 24 10 2 0 2 0 -
    4 Ермаков Владимир Россия Пол 27 8 0 0 4 0 € 0.7 млн.
    11 Марков Владимир Россия Пол 26 4 0 0 0 0 -
    77 Котельников Даниил Россия Пол 21 4 0 0 0 0 -
    88 Минаев Георгий Россия Пол 21 3 0 0 1 0 -
    70 Нажмов Файзиддин Россия Пол 20 2 0 0 0 0 -
    19 Краснов Ярослав Россия Пол 27 1 1 1 1 0 -
    47 Сергиенко Иван Россия Пол 18 1 0 0 1 0 -
    39 Гаганин Егор Россия Пол 20 1 0 0 0 0 -
    10 Беляков Игорь Россия Нап 30 10 1 0 1 0 -
    17 Абрамушкин Никита Россия Нап 23 10 0 2 1 0 -
    9 Анциферов Илья Россия Нап 24 10 3 0 2 0 -
    21 Егурнев Александр Россия Нап 22 10 1 2 2 0 -
    7 Тимошкин Сергей Россия Нап 24 9 1 0 3 0 -
    90 Меренчуков Дмитрий Россия Нап 25 7 0 0 0 0 -
    21 Юферов Леонид Россия Нап 20 3 0 1 0 0 -
    Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 7
    Россия
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