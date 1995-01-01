Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|57
|Шулкин Никита
|Вра
|21
|9
|0
|0
|1
|0
|-
|13
|Сальников Иван
|Вра
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|44
|Чубукин Алексей
|Защ
|29
|10
|0
|1
|2
|1
|-
|59
|Морозов Константин
|Защ
|31
|8
|0
|1
|4
|0
|€ 0.15 млн.
|97
|Доронин Сергей
|Защ
|27
|5
|1
|0
|3
|0
|-
|80
|Жумабеков Максим
|Защ
|24
|5
|1
|1
|1
|0
|-
|6
|Сакович Александр
|Защ
|26
|5
|0
|0
|3
|0
|€ 0.1 млн.
|22
|Щербаков Константин
|Защ
|27
|4
|0
|1
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|8
|Лысенко Никита
|Защ
|22
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|23
|Сергиенко Алексей
|Пол
|24
|10
|2
|0
|2
|0
|-
|4
|Ермаков Владимир
|Пол
|27
|8
|0
|0
|4
|0
|€ 0.7 млн.
|11
|Марков Владимир
|Пол
|26
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|77
|Котельников Даниил
|Пол
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|-
|88
|Минаев Георгий
|Пол
|21
|3
|0
|0
|1
|0
|-
|70
|Нажмов Файзиддин
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Краснов Ярослав
|Пол
|27
|1
|1
|1
|1
|0
|-
|47
|Сергиенко Иван
|Пол
|18
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|39
|Гаганин Егор
|Пол
|20
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Беляков Игорь
|Нап
|30
|10
|1
|0
|1
|0
|-
|17
|Абрамушкин Никита
|Нап
|23
|10
|0
|2
|1
|0
|-
|9
|Анциферов Илья
|Нап
|24
|10
|3
|0
|2
|0
|-
|21
|Егурнев Александр
|Нап
|22
|10
|1
|2
|2
|0
|-
|7
|Тимошкин Сергей
|Нап
|24
|9
|1
|0
|3
|0
|-
|90
|Меренчуков Дмитрий
|Нап
|25
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|21
|Юферов Леонид
|Нап
|20
|3
|0
|1
|0
|0
|-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 7