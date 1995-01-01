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    Химик - результаты

    Город Дзержинск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://химик-дзержинск.рф/
    Стадион Химик
    Тренер Сергей Передня
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Спартак К 1:0 Химик
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Химик 2:3 Торпедо Вл
    20 тур
    		5 ноября, суббота 15:00 Знамя Труда 2:2 Химик
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Химик 1:0 Текстильщик
    18 тур
    		24 октября, понедельник 18:00 Муром 0:0 Химик
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Химик 1:6 Чертаново
    16 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Динамо-2 1:1 Химик
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Химик 1:0 Торпедо-2
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Динамо Вг 0:0 Химик
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Химик 1:1 Тверь
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 2:1 Химик
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Химик 2:0 Знамя Труда
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Текстильщик 2:1 Химик
    8 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Химик 1:2 Муром
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Чертаново 1:0 Химик
    6 тур
    		15 августа, понедельник 17:00 Химик 0:1 Динамо-2
    4 тур
    		5 августа, пятница 16:00 Торпедо-2 0:0 Химик
    3 тур
    		30 июля, суббота 16:00 Химик 3:1 Динамо Вг
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Тверь 2:0 Химик
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Химик 3:0 Спартак К
    Тех. поражение
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