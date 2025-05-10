11 мая на стадионе «Центральный» в Казани пройдет важная игра 5-го тура Второй лиги Б, где «Рубин-2» примет лидера турнира – «Химик». Оба коллектива в хорошей форме и рассчитывают продолжить успешное выступление, что делает матч особенно интригующим для болельщиков и прогнозистов.
«Рубин-2»
«Рубин-2» стабильно выступает с начала сезона, набрав 7 очков после 4 туров и расположившись на 6-й строчке турнирной таблицы. Команда демонстрирует баланс между атакой и обороной: за последние 5 матчей казанцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустили столько же. В последнем туре команда показала характер, сыграв результативную ничью 3:3 против «Крыльев Советов-2». Кроме того, «Рубин-2» имеет хорошую серию в турнире, не проигрывая в 11 из последних 13 матчей. Это добавляет уверенности команде перед домашним матчем.
«Химик»
Гости подходят к матчу в роли фаворита: после 4 туров они возглавляют таблицу с 10 очками. «Химик» не проигрывает в 3 последних матчах подряд, демонстрируя сильные стороны как в атаке, так и в обороне. За последние 5 игр команда забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила столько же. В прошлом туре «Химик» уверенно обыграл «Носту» со счетом 3:1. Дмитрий Меренчуков, с 5 голами в 20 матчах, остается ключевой фигурой атаки. Гости также стабильны против «Рубина-2»: в 7 из 9 последних матчей против этого соперника «Химик» не проигрывал и регулярно забивает.
Факты о командах:
«Рубин-2»
- Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
- Забивает в 3 последних матчах против «Химика».
«Химик»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
- Забивает в 8 из 9 последних матчей против «Рубина-2».
Прогноз на матч «Рубин-2» – «Химик»
Соперники демонстрируют примерно равные показатели как в атаке, так и в защите, что намекает на упорную борьбу. «Химик» выглядит немного стабильнее и уверенно держится на первой строчке, но «Рубин-2» опасен дома и редко уступает на своем поле. Ожидается равный матч с небольшим числом голов, где каждая команда будет иметь моменты для взятия ворот.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.75