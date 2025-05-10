Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Химик»: Вторая лига Б, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:02
Рубин-2 - Химик
11 мая 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Перейти в онлайн матча
6.0
Точный счет 1:1
Сделать ставку

11 мая на стадионе «Центральный» в Казани пройдет важная игра 5-го тура Второй лиги Б, где «Рубин-2» примет лидера турнира – «Химик». Оба коллектива в хорошей форме и рассчитывают продолжить успешное выступление, что делает матч особенно интригующим для болельщиков и прогнозистов.

«Рубин-2»

«Рубин-2» стабильно выступает с начала сезона, набрав 7 очков после 4 туров и расположившись на 6-й строчке турнирной таблицы. Команда демонстрирует баланс между атакой и обороной: за последние 5 матчей казанцы забили 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустили столько же. В последнем туре команда показала характер, сыграв результативную ничью 3:3 против «Крыльев Советов-2». Кроме того, «Рубин-2» имеет хорошую серию в турнире, не проигрывая в 11 из последних 13 матчей. Это добавляет уверенности команде перед домашним матчем.

«Химик»

Гости подходят к матчу в роли фаворита: после 4 туров они возглавляют таблицу с 10 очками. «Химик» не проигрывает в 3 последних матчах подряд, демонстрируя сильные стороны как в атаке, так и в обороне. За последние 5 игр команда забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила столько же. В прошлом туре «Химик» уверенно обыграл «Носту» со счетом 3:1. Дмитрий Меренчуков, с 5 голами в 20 матчах, остается ключевой фигурой атаки. Гости также стабильны против «Рубина-2»: в 7 из 9 последних матчей против этого соперника «Химик» не проигрывал и регулярно забивает.

Факты о командах:

«Рубин-2»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Забивает в 3 последних матчах против «Химика».

«Химик»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Забивает в 8 из 9 последних матчей против «Рубина-2».

Личные встречи
13% (1)
25% (2)
63% (5)
8
Забитых мячей
11
1
В среднем за матч
1.38
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Рубин-2
2 : 2
11.05.2025
Химик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 38 тур
Рубин-2
1 : 1
30.05.2012
Химик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Химик
2 : 1
22.09.2011
Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур
Рубин-2
2 : 0
30.06.2011
Химик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Рубин-2
0 : 1
27.09.2010
Химик
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Химик
3 : 2
26.06.2010
Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Химик
1 : 0
10.09.2009
Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
Рубин-2
0 : 1
02.06.2009
Химик
Показать все

Прогноз на матч «Рубин-2» – «Химик»

Соперники демонстрируют примерно равные показатели как в атаке, так и в защите, что намекает на упорную борьбу. «Химик» выглядит немного стабильнее и уверенно держится на первой строчке, но «Рубин-2» опасен дома и редко уступает на своем поле. Ожидается равный матч с небольшим числом голов, где каждая команда будет иметь моменты для взятия ворот.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.75

6.0
Точный счет 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Химик Рубин-2
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 