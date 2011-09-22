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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Рубин-2
Химик - Рубин-2: обзор матча 22 сентября 2011
Химик
22.09.2011, четверг, 16:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
2 : 1
Завершен
Рубин-2
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Статистика матча Химик - Рубин-2
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Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Рубин-2
1 : 2
19.10.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Рубин-2
1 : 0
04.10.2026
Челябинск-2
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