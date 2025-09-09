Введите ваш ник на сайте
«Фанком» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

09 сентября 2025 8:51
Фанком - Химик
10 сент. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют
Сделать ставку

10 сентября в рамках FONBET Кубка России встретятся «Фанком» и «Химик». Матч третьего раунда турнира соберeт две команды, которые уверенно преодолели предыдущие стадии, выиграв по пенальти. Обе команды обладают результативной атакой, но имеют нестабильность в турнирных выступлениях – «Фанком» проиграл 11 последних матчей, а «Химик» не знает побед уже 29 встреч. Несмотря на это, оба коллектива регулярно забивают, что обещает динамичную игру.

«Фанком»

Команда демонстрирует интересную статистику: в последних 5 играх забито 12 мячей, что даeт средний показатель 2.40 гола за игру. При этом оборона выглядит надeжно – только 3 пропущенных мяча за этот же отрезок. В рамках Кубка «Фанком» показал стойкость, пройдя «Динамо» Киров после ничьи 1:1 и невероятной серии пенальти. Интересно, что команда неизменно забивает уже 11 матчей подряд, несмотря на серию поражений. Это подчeркивает атакующий потенциал и стремление играть первым номером, особенно против соперников из более низкой части таблицы.

«Химик»

Гости находятся в схожем положении: они также прошли соперника по пенальти на предыдущем этапе, сыграв вничью с «Амкаром». При этом «Химик» забивает в 19 матчах подряд, а их средний показатель – 2.20 гола за игру в последних 5 матчах. Но оборона не без уязвимостей: в 5 из 7 последних встреч команда пропускала. Тем не менее, победы над «Уралом-2» и «Уралец-ТС» в последних турах второй лиги показывают, что команда способна доминировать и реализовывать моменты. Учитывая регулярную результативность, можно ожидать активности у чужих ворот и в этом матче.

Факты о командах

«Фанком»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено
  • Забил в 11 матчах подряд
  • Пропускает менее 1 гола в последних играх

«Химик»

  • Не выигрывает в 29 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено
  • Забил в 19 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. Кубок, 3 раунд
Фанком
0 : 0
10.09.2025
Химик

Прогноз на матч «Фанком» – «Химик»

Учитывая высокую результативность обеих команд, есть основания ждать открытый футбол с моментами с обеих сторон. Оборона «Химика» не отличается стабильностью, а «Фанком» часто действует смело впереди, особенно на своeм поле. При этом обе команды умеют реализовывать свои шансы, что делает ставку на результативный матч логичной. На фоне таких статистик ставка на обмен голами и верх по тоталу выглядит обоснованно.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.97

1.90
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Кубок Химик Фанком
Рекомендуем
