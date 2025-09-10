Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Фанком - Химик
Фанком - Химик: обзор матча 10 сентября 2025
Фанком
10.09.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Химик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Фанком - Химик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Фанком
Химик
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
В Третьей лиге могут расформировать одну из зон из-за недостатка команд
13 марта
Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»
2025.10.03 18:51
1
КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»
2025.10.03 17:17
2
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
2025.09.25 22:22
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
«Химик» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Российский клуб назначил начальником команды девушку
2 мая
4
«Урал-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2026 с коэффициентом 1.73
28 апреля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Фанком
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком
0 : 3
24.09.2025
Уфа
Россия. Кубок, 3 раунд
Фанком
0 : 0
10.09.2025
Химик
Россия. Кубок, 2 раунд
Динамо Киров
1 : 1
20.08.2025
Фанком
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Химик
3 : 1
14.06.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Химик
1 : 1
30.05.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Носта
0 : 1
24.05.2026
Химик
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: