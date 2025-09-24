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FONBET Кубок России 2026/2027
Фанком - Уфа
Фанком - Уфа: онлайн-трансляция 24 сентября 2025
Фанком
24.09.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Тех. поражение
Уфа
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Фанком - Уфа
2
Красные карточки
0
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0
2
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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22.04.2026
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3 : 0
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