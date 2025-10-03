Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»

Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»

Вчера, 18:51
1

Главный тренер «Фанкома» Вячеслав Проценко отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

  • Любительский клуб в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России победил «Уфу» в серии пенальти.
  • После матча выяснилось, что полузащитник Артем Федчук не имел права участвовать в игре.
  • Он с апреля отбывал дисквалификацию от КДК РФС за неисполнение решения CAS.
  • КДК присудил «Фанкому» техническое поражение 0:3, а «Уфа» сыграет в 1/16 финала с «Енисеем».

«Очень расстроился, убили такую сказку. Уже ничего не сделаешь. Кто же знал, что так будет?

Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил? Если бы мы знали, вы думаете, я бы выпустил его на поле?

У нас любительский клуб, что нам лезть в дебри? Когда мы его заявляли на Кубок, у него на странице в РФС было написано, что никаких ограничений нет», – сказал Проценко.

Еще по теме:
Опубликовано расписание 1/8 финала Пути регионов Кубка России
КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу» 1
Зобнин установил рекорд в «Спартаке» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок СКА Уфа Фанком Федчук Артем
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Artemka444
1759517778
Специально сплавили
Ответить
Главные новости
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
1
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
3
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
10
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
3
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
8
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
82
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
14:25
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
5
Все новости
Все новости
ФотоОпубликовано расписание 1/8 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:44
Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»
Вчера, 18:51
1
КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»
Вчера, 17:17
1
ФотоЗобнин установил рекорд в «Спартаке»
Вчера, 11:31
2
Кубок России. «Динамо Мх» победило «Ростов» в серии пенальти
2 октября
ФотоГневный пост фанатов «Спартака» после матча с «Пари НН»
2 октября
30
Радимов – о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Некоторые игроки москвичей на поле больше не появятся»
2 октября
12
Тедеев пожаловался на логистику «Акрона» после двух месяцев без побед
2 октября
Адиев – после победы над «Сочи»: «У меня внутреннее разочарование»
2 октября
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН»
2 октября
4
Шпилевский горд после поражения от «Спартака»: «Пари НН» переигрывал соперника, мы были агрессивнее»
1 октября
1
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Локо»
1 октября
3
ВидеоСамый дорогой игрок России не попал в створ с пенальти
1 октября
9
Кубок России. ЦСКА выиграл у «Локо» в серии пенальти, обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ
1 октября
11
Кубок России. «Балтика» разгромила «Акрон» (3:0), тольяттинцы не побеждают 2 месяца
1 октября
2
Тренер «Спартака» серьезно раскритиковал игроков после победы над «Пари НН»
1 октября
7
Кубок России. «Крылья Советов» победили «Сочи» Осинькина в серии пенальти, сочинцы вылетели
1 октября
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
1 октября
Кубок России. «Спартак» на выезде дожал «Пари НН» (2:1) и вышел в плей-офф
1 октября
94
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 1 октября
1 октября
4
Защитник «Пари НН» – о судействе со «Спартаком»: «Не знаю, как так можно «убивать» в начале матча»
1 октября
13
ВидеоСудья отменил гол «Пари НН» и назначил пенальти в пользу «Спартака»
1 октября
8
Стали известны стартовые составы на матч «Пари НН» – «Спартак»: 1 октября
1 октября
6
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 2 октября 2025
1 октября
Талалаев объяснил, чем может помочь «Балтике» поражение от ЦСКА
1 октября
2
Карпин объяснил незабитые пенальти Гладышева и Миранчука
1 октября
1
Гонду – о победе «Зенита» над «Рубином»: «Мы знаем, что играем в великом клубе»
1 октября
2
Семак поспорил с журналистом после победы «Зенита» над «Рубином»
1 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 