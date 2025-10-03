Тренер «Фанкома» – об исключении из Кубка России: «Убили такую сказку»

Главный тренер «Фанкома» Вячеслав Проценко отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Любительский клуб в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России победил «Уфу» в серии пенальти.

После матча выяснилось, что полузащитник Артем Федчук не имел права участвовать в игре.

Он с апреля отбывал дисквалификацию от КДК РФС за неисполнение решения CAS.

КДК присудил «Фанкому» техническое поражение 0:3, а «Уфа» сыграет в 1/16 финала с «Енисеем».

«Очень расстроился, убили такую сказку. Уже ничего не сделаешь. Кто же знал, что так будет?

Человек вышел на 15 минут при счете в нашу пользу. Разве он что‑то решил? Если бы мы знали, вы думаете, я бы выпустил его на поле?

У нас любительский клуб, что нам лезть в дебри? Когда мы его заявляли на Кубок, у него на странице в РФС было написано, что никаких ограничений нет», – сказал Проценко.