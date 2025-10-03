КДК исключил из Кубка России команду, обыгравшую «Уфу»

Кировский «Фанком» не сыграет в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Любительский клуб в 4-м раунде турнира победил «Уфу» в серии пенальти.

После матча выяснилось, что полузащитник Артем Федчук не имел права участвовать в игре.

Он с апреля отбывал дисквалификацию от КДК РФС за неисполнение решения CAS.

«Фанком» подавал заявление в КДК на пересмотр решения по дисквалификации Федчука во всех соревнованиях РФС. Прежде рассмотрения протеста от «Уфы» мы рассмотрели это заявление.

В нeм говорится о том, что «Чайка» подала протест, чтобы Федчук исполнил решение CAS. Но «Чайка» не учла пункт, что стороны не имеют права обращаться в суды общей юрисдикции. То есть «Чайка» нарушила договор.

Если Федчук добровольно не исполняет решение CAS, к нему применяется наказание. КДК пришeл к мнению, что никаких новых обстоятельств нет. В удовлетворении заявлении «Фанкома» было отказано.

Было рассмотрено заявление «Уфы» об аннулировании результата. Позиция «Фанкома» – они не знали о дисквалификации. Клуб должен это отслеживать. Федчук принял участие в заседании.

Мы озвучили все документы, которые были в отношении него. Он первый раз не принял участие в заседании, второй тоже. Мы вынесли решение о дисквалификации, отправили ему на почту решение.

Федчук обманул клуб, сказал, что у него нет никакой дисквалификации. Мы приняли решение удовлетворить протест «Уфы», аннулировали результат матча, присудили поражение «Фанкому» 0:3.

А за прошлые два матча, где играл Федчук, клуб оштрафовал на 20 и 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.