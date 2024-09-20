Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

    «Химик» – «Торпедо Миасс»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 21 сентября

    В 10-м туре Второй лиги А встретятся команды «Химик» и «Торпедо Миасс». Матч пройдет на стадионе «Химик». Оба клуба демонстрируют хорошие результаты, и их предстоящее противостояние обещает быть интересным, особенно с учетом последних встреч, где «Химик» одержал уверенную победу 4:1 в первом круге.

    Анализ команды «Химик»

    Команда Сергея Передни показывает достаточно результативную игру в атаке, однако проблемы в обороне остаются актуальными. За последние 5 матчей «Химик» забил 8 голов, но также пропустил 9. Это говорит о слабых защитных взаимодействиях и о том, что команда часто допускает ошибки в обороне.

    Последние 5 матчей:

    • «Химик» 2:1 Краснодар-2

    • Машук-КМВ 2:1 «Химик»

    • «Муром» 2:2 «Химик» (Кубок)

    • Иртыш 2:1 «Химик»

    • «Химик» 2:2 «Муром»

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Пропускает в 5 последних матчах.

    • Забивает в 7 последних матчах.

    Анализ команды «Торпедо Миасс»

    Команда Владимира Федорова подходит к матчу на 2-м месте, и, несмотря на достаточно низкую результативность в последних матчах (всего 3 гола за 5 игр), они демонстрируют надeжную игру в обороне. В последних 5 матчах команда пропустила всего 3 гола, что позволяет им сохранять конкурентоспособность.

    Последние 5 матчей:

    • Волга Ульяновск 1:1 «Торпедо Миасс»

    • «Торпедо Миасс» 1:0 Машук-КМВ

    • Амкар 1:0 «Торпедо Миасс» (Кубок)

    • Краснодар-2 0:1 «Торпедо Миасс»

    • «Торпедо Миасс» 0:1 Иртыш

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

    Тактический разбор

    «Химик» обладает сильной атакой, которая может доставить проблемы обороне «Торпедо Миасс», но команда также уязвима в защите. «Торпедо Миасс» демонстрирует более сбалансированный подход с акцентом на оборону. Вероятно, мы увидим плотную и осторожную игру со стороны гостей, которые постараются воспользоваться ошибками в защите хозяев.

    Личные встречи

    Последняя встреча этих команд закончилась крупной победой «Химика» 4:1. Это может стать дополнительной мотивацией для «Торпедо Миасс», чтобы взять реванш и укрепить свои позиции в турнирной таблице.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Химика»: 2.40

    • Ничья: 3.10

    • Победа «Торпедо Миасс»: 2.60

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.75). Обе команды показывают результаты в атаке и имеют проблемы в защите.

    • Умеренная ставка: Ничья (3.10). Игра обещает быть равной, и обе команды могут сосредоточиться на обороне.

    • Более рискованная ставка: Победа «Торпедо Миасс» (2.60). Команда в хорошей форме и может воспользоваться слабостью обороны «Химика».

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+