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Прогноз на точный счёт матча «Урал-2» – «Химик»: Вторая лига Б, 25 мая 2025

24 мая 2025 12:45
Урал-2 - Химик
25 мая 2025, воскресенье 11:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
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7.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Химика»
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25 мая на стадионе «Спорт База Бажовия» состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Урал-2» попытается прервать затянувшуюся серию без побед, принимая одного из лидеров группы – «Химик». Молодая команда хозяев всe ещe в поиске стабильности, в то время как гости демонстрируют зрелую и сбалансированную игру.

«Урал-2»

Молодeжная команда из Екатеринбурга проводит крайне неудачный отрезок: за шесть туров команда набрала всего три очка, ни разу не победив. Более того, «Урал-2» не знает вкуса побед уже 11 матчей подряд. Команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру, а в атаке показатель и вовсе составляет 0.60 – лишь 3 мяча за 5 матчей. Основная проблема – нестабильная игра в обороне и недостаток креатива в завершающей стадии.

Последние результаты команды: ничья с «Крыльями Советов-2» (1:1), поражения от «Волны», «Оренбурга-2» и нулевая ничья с «Соколом Казань». На своeм поле команда выглядит немного увереннее, но даже это пока не приносит очков.

«Химик»

«Химик» уверенно стартовал в сезоне, заняв третью строчку с 12 очками после шести туров. Команда не проигрывает уже пять матчей, при этом трижды забивала минимум по два мяча. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, пропускают гости редко – около одного гола за матч. Ключевой игрок атаки – Дмитрий Меренчуков, оформивший 5 голов в 20 матчах сезона.

В последних турах «Химик» показал, что способен стабильно набирать очки: ничья с «Рубином-2» (2:2), победа над «Ностой» (3:1), безголевая ничья с «Крыльями Советов-2» и уверенный контроль игры в большинстве матчей.

Факты о командах

«Урал-2»

  • Не выигрывает 11 матчей подряд
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке
  • В среднем 1.20 гола за матч в обороне

«Химик»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке
  • В среднем 1.00 гола за матч в обороне
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Урал-2» – «Химик»

Хозяева явно не в форме, и, несмотря на отдельные моменты прогресса, не показывают убедительной игры ни в атаке, ни в обороне. «Химик» выглядит гораздо собраннее, чаще побеждает, забивает больше и стабильнее действует в защите. Сценарий встречи, скорее всего, будет продиктован гостями. Не исключено, что «Урал-2» вновь останется без победы, а «Химик» воспользуется слабостью обороны соперника.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Химика».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Химика» – коэффициент 7.50
  • Победа «Химика» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Урал-2» меньше 1.0 – коэффициент 1.70

7.50
Точный счёт 0:2 в пользу «Химика»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Химик Урал-2
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