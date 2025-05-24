25 мая на стадионе «Спорт База Бажовия» состоится матч 7-го тура Второй лиги Б, в котором «Урал-2» попытается прервать затянувшуюся серию без побед, принимая одного из лидеров группы – «Химик». Молодая команда хозяев всe ещe в поиске стабильности, в то время как гости демонстрируют зрелую и сбалансированную игру.

«Урал-2»

Молодeжная команда из Екатеринбурга проводит крайне неудачный отрезок: за шесть туров команда набрала всего три очка, ни разу не победив. Более того, «Урал-2» не знает вкуса побед уже 11 матчей подряд. Команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру, а в атаке показатель и вовсе составляет 0.60 – лишь 3 мяча за 5 матчей. Основная проблема – нестабильная игра в обороне и недостаток креатива в завершающей стадии.

Последние результаты команды: ничья с «Крыльями Советов-2» (1:1), поражения от «Волны», «Оренбурга-2» и нулевая ничья с «Соколом Казань». На своeм поле команда выглядит немного увереннее, но даже это пока не приносит очков.

«Химик»

«Химик» уверенно стартовал в сезоне, заняв третью строчку с 12 очками после шести туров. Команда не проигрывает уже пять матчей, при этом трижды забивала минимум по два мяча. Средняя результативность – 1.60 гола за игру, пропускают гости редко – около одного гола за матч. Ключевой игрок атаки – Дмитрий Меренчуков, оформивший 5 голов в 20 матчах сезона.

В последних турах «Химик» показал, что способен стабильно набирать очки: ничья с «Рубином-2» (2:2), победа над «Ностой» (3:1), безголевая ничья с «Крыльями Советов-2» и уверенный контроль игры в большинстве матчей.

Факты о командах

«Урал-2»

Не выигрывает 11 матчей подряд

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

В среднем 0.60 гола за матч в атаке

В среднем 1.20 гола за матч в обороне

«Химик»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.60 гола за матч в атаке

В среднем 1.00 гола за матч в обороне

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Урал-2» – «Химик»

Хозяева явно не в форме, и, несмотря на отдельные моменты прогресса, не показывают убедительной игры ни в атаке, ни в обороне. «Химик» выглядит гораздо собраннее, чаще побеждает, забивает больше и стабильнее действует в защите. Сценарий встречи, скорее всего, будет продиктован гостями. Не исключено, что «Урал-2» вновь останется без победы, а «Химик» воспользуется слабостью обороны соперника.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Химика».

Рекомендованные ставки: