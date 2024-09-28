В матче 11-го тура Второй Лиги А «Родина-2» принимает «Химик» на своем стадионе «Спартаковец им. Н.П. Старостина». Встреча обещает быть интересной, так как обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и демонстрируют неплохие результаты. «Родина-2» ведет борьбу за лидерство, а «Химик» старается закрепиться в пятерке сильнейших.
Анализ команды «Родина-2»
Под руководством нового тренера, «Родина-2» занимает 1-е место в турнире и показывает высокую стабильность. Команда уверенно чувствует себя в атаке и обладает крепкой обороной. После поражения от «Мурома» (0:1), коллектив быстро оправился и одержал уверенную победу над «Иртышом» (3:0). В последних 5 матчах «Родина-2» забила 8 голов и пропустила всего 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и защитой.
Последние 5 матчей:
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Иртыш 0:3 Родина-2
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Родина-2 0:1 Муром
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Родина-2 2:0 Волга Ульяновск
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Металлург Липецк 1:2 Родина-2
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Родина-2 1:1 Машук-КМВ
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
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Пропускает в 3 из 5 последних матчей.
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Забивает в 10 из 12 последних матчей.
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Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
Анализ команды «Химик»
«Химик» под руководством Сергея Передни занимает 5-е место в турнирной таблице и показывает хорошие атакующие результаты. Команда отличается тем, что забивает практически в каждом матче, однако оборона часто подводит. За последние 5 матчей «Химик» забил 7 голов, но пропустил 9. Прошлая игра завершилась поражением от «Чайки» в Кубке России (0:3), что может отразиться на моральном состоянии коллектива.
Последние 5 матчей:
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Химик 0:3 Чайка
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Химик 2:1 Торпедо Миасс
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Химик 2:1 Краснодар-2
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Машук-КМВ 2:1 Химик
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Муром 2:2 Химик (Кубок)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
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Пропускает в 7 последних матчах подряд.
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Забивает в 8 из 10 последних матчей.
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Пропускает в 6 последних матчах турнира.
Тактический разбор
«Родина-2» играет в сбалансированный футбол и ориентируется на контроль мяча. Команда хорошо действует в обороне, минимизируя количество моментов у своих ворот. В то же время «Химик» склонен к более открытой и агрессивной игре, что делает их уязвимыми на контратаках. Основная задача хозяев – закрыть сильные стороны атакующей линии «Химика» и использовать их слабости в защите. Учитывая текущую форму и показатели команд, ожидается, что «Родина-2» сможет диктовать условия на своем поле.
Личные встречи
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03 августа 2024 года: Химик 0:2 Родина-2
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Родина-2»: 1.90
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Ничья: 3.50
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Победа «Химик»: 4.00
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Фора «Родина-2» (0) – коэффициент 1.40. Хозяева показывают более стабильные результаты и имеют преимущество в качестве игры.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75. Оборона «Родины-2» отличается надежностью, и матч может пройти в осторожном ключе.
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Более рискованная ставка: Победа «Родина-2» с точным счетом 2:0 – коэффициент 6.50. «Родина-2» должна использовать слабости обороны гостей и забрать три очка.
Рекомендация: Победа «Родина-2» за коэффициент 1.90.