Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

«Родина-2» – «Химик»: прогноз на матч Второй лиги А – 29 сентября 2024 года

28 сентября 2024, 19:47

В матче 11-го тура Второй Лиги А «Родина-2» принимает «Химик» на своем стадионе «Спартаковец им. Н.П. Старостина». Встреча обещает быть интересной, так как обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и демонстрируют неплохие результаты. «Родина-2» ведет борьбу за лидерство, а «Химик» старается закрепиться в пятерке сильнейших.

Анализ команды «Родина-2»

Под руководством нового тренера, «Родина-2» занимает 1-е место в турнире и показывает высокую стабильность. Команда уверенно чувствует себя в атаке и обладает крепкой обороной. После поражения от «Мурома» (0:1), коллектив быстро оправился и одержал уверенную победу над «Иртышом» (3:0). В последних 5 матчах «Родина-2» забила 8 голов и пропустила всего 3, что свидетельствует о хорошем балансе между атакой и защитой.

Последние 5 матчей:

  • Иртыш 0:3 Родина-2

  • Родина-2 0:1 Муром

  • Родина-2 2:0 Волга Ульяновск

  • Металлург Липецк 1:2 Родина-2

  • Родина-2 1:1 Машук-КМВ

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей.

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Анализ команды «Химик»

«Химик» под руководством Сергея Передни занимает 5-е место в турнирной таблице и показывает хорошие атакующие результаты. Команда отличается тем, что забивает практически в каждом матче, однако оборона часто подводит. За последние 5 матчей «Химик» забил 7 голов, но пропустил 9. Прошлая игра завершилась поражением от «Чайки» в Кубке России (0:3), что может отразиться на моральном состоянии коллектива.

Последние 5 матчей:

  • Химик 0:3 Чайка

  • Химик 2:1 Торпедо Миасс

  • Химик 2:1 Краснодар-2

  • Машук-КМВ 2:1 Химик

  • Муром 2:2 Химик (Кубок)

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Пропускает в 7 последних матчах подряд.

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

  • Пропускает в 6 последних матчах турнира.

Тактический разбор

«Родина-2» играет в сбалансированный футбол и ориентируется на контроль мяча. Команда хорошо действует в обороне, минимизируя количество моментов у своих ворот. В то же время «Химик» склонен к более открытой и агрессивной игре, что делает их уязвимыми на контратаках. Основная задача хозяев – закрыть сильные стороны атакующей линии «Химика» и использовать их слабости в защите. Учитывая текущую форму и показатели команд, ожидается, что «Родина-2» сможет диктовать условия на своем поле.

Личные встречи

  • 03 августа 2024 года: Химик 0:2 Родина-2

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Родина-2»: 1.90

  • Ничья: 3.50

  • Победа «Химик»: 4.00

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Фора «Родина-2» (0) – коэффициент 1.40. Хозяева показывают более стабильные результаты и имеют преимущество в качестве игры.

  • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75. Оборона «Родины-2» отличается надежностью, и матч может пройти в осторожном ключе.

  • Более рискованная ставка: Победа «Родина-2» с точным счетом 2:0 – коэффициент 6.50. «Родина-2» должна использовать слабости обороны гостей и забрать три очка.

Рекомендация: Победа «Родина-2» за коэффициент 1.90.

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Химик Родина-2
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
3
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
9 сентября
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
7 сентября
2
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
3 сентября
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
2 сентября
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
7
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
31 августа
ВидеоИгроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками
31 августа
3
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
28 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
10
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
2
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
15 августа
1
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
10 августа
1
Фото«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Фото36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара
26 июля
7
ФотоМахачкалинское «Динамо» отправило в аренду центрфорварда
23 июля
Фото«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
22 июля
Фото«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ
15 июля
1
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13 июля
9
ФотоКлуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
13 июля
8
ФотоСтудия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
13 июля
16
Фото18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+