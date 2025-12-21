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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Новости
€ 29 млн
Генчлербирлиги - новости команды
Анкара
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Эриаман
Сайт:
http://www.genclerbirligi.org.tr
Тренер:
Метин Диядин
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Генчлербирлиги» – «Касымпаша»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Трабзонспор» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Трабзонспор» – «Генчлербирлиги»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Генчлербирлиги» – «Эрзурумспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
27 августа
У «Рубина» может сорваться трансфер – игрок передумал ехать в Россию из-за СВО
25 августа
9
Трансляция
«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Гезтепе» – «Генчлербирлиги»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
22 августа
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
20 августа
1
Трансляция
«Генчлербирлиги» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Генчлербирлиги» – «Фенербахче»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
14 августа
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
13 августа
1
ЦСКА добился трансферного бана для турецкого клуба
4 августа
Турецкий клуб в рассрочку расплатится с ЦСКА за трансфер легионера
4 июня
Трансляция
«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.80
12 мая
«Генчлербирлиги» – «Касымпаша»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.90
9 мая
Трансляция
«Генчлербирлиги» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
«Истанбул» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.57
10 апреля
«Генчлербирлиги» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 3.10
3 апреля
«Коньяспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.77
18 марта
Трансляция
«Генчлербирлиги» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Генчлербирлиги» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.65
14 марта
«Аланьяспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.84
8 марта
«Генчлербирлиги» – «Кайсериспор»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.55
28 февраля
«Эюпспор» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.68
21 февраля
Трансляция
«Фенербахче» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026
9 февраля
«Фенербахче» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 2.03
8 февраля
«Генчлербирлиги» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.70
17 января
«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.63
2025.12.21 09:02
«Касымпаша» – «Генчлербирлиги»: прогноз и ставки на матч 12 декабря 2025 с коэффициентом 1.82
2025.12.11 09:56
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