- 31 января 2021
- 18:07 Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым вырвал победу над «Генчлербирлиги», увеличив беспроигрышную серию до семи матчей
- 7 декабря 2020
- 17:45 CIES: ЦСКА – самая молодая команда Европы со средним возрастом 21,4 года 6
- 17 августа 2019
- 10:57 Фото «Рома» объявила о трансфере турецкого защитника Четина
- 22 июля 2019
- 08:56 Думбия может оказаться в одном из российских клубов 16
- 30 января 2019
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- 7 мая 2018
- 20:08 Видео Брат Погба хотел уйти с поля во время матча. Одноклубник начал стычку с французом
- 31 мая 2017
- 17:33 Фото Шкулетич, расторгнувший контракт с «Локомотивом», стал игроком «Генчлербирлиги» 4
- 19 декабря 2016
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- 20 мая 2016
- 12:35 Глеб: «Когда Эмери возглавил «Спартак», игроки говорили, что не встречали тренера слабее» 16
- 9 января 2016
- 09:17 Глеб стал игроком «Генчлербирлиги»
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