Турниры:
Турция. Суперлига (2020/2021)
|42 тур
|15 мая, суббота
|20:30
|Трабзонспор
|2:1
|Генчлербирлиги
|41 тур
|11 мая, вторник
|20:30
|Генчлербирлиги
|5:3
|Гезтепе
|40 тур
|8 мая, суббота
|20:30
|Карагюмрюк
|5:1
|Генчлербирлиги
|39 тур
|2 мая, воскресенье
|20:30
|Генчлербирлиги
|0:2
|Галатасарай
|38 тур
|27 апреля, вторник
|20:30
|Хатайспор
|3:1
|Генчлербирлиги
|37 тур
|23 апреля, пятница
|20:30
|Генчлербирлиги
|2:1
|Ризеспор
|36 тур
|20 апреля, вторник
|16:00
|Кайсериспор
|2:2
|Генчлербирлиги
|35 тур
|16 апреля, пятница
|16:00
|Генчлербирлиги
|2:3
|Сивасспор
|34 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Анкарагюджю
|2:1
|Генчлербирлиги
|33 тур
|7 апреля, среда
|16:00
|Генчлербирлиги
|1:1
|ББ Эрзурумспор
|32 тур
|4 апреля, воскресенье
|16:00
|Аланьяспор
|1:2
|Генчлербирлиги
|31 тур
|20 марта, суббота
|13:30
|Генчлербирлиги
|2:1
|Касымпаша
|30 тур
|14 марта, воскресенье
|19:00
|Фенербахче
|1:2
|Генчлербирлиги
|29 тур
|7 марта, воскресенье
|16:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Истанбул Башакшехир
|28 тур
|2 марта, вторник
|16:00
|Газиантеп
|2:1
|Генчлербирлиги
|27 тур
|26 февраля, пятница
|16:00
|Генчлербирлиги
|1:1
|Йени Малатьяспор
|26 тур
|20 февраля, суббота
|16:00
|Денизлиспор
|1:0
|Генчлербирлиги
|25 тур
|15 февраля, понедельник
|16:00
|Генчлербирлиги
|0:3
|Бешикташ
|23 тур
|3 февраля, среда
|19:00
|Коньяспор
|0:0
|Генчлербирлиги
|22 тур
|31 января, воскресенье
|16:00
|Генчлербирлиги
|0:1
|Антальяспор
|21 тур
|23 января, суббота
|16:00
|Генчлербирлиги
|1:2
|Трабзонспор
|20 тур
|19 января, вторник
|16:00
|Гезтепе
|4:0
|Генчлербирлиги
|19 тур
|15 января, пятница
|19:00
|Генчлербирлиги
|1:3
|Карагюмрюк
|18 тур
|9 января, суббота
|19:00
|Галатасарай
|6:0
|Генчлербирлиги
|17 тур
|6 января, среда
|16:00
|Генчлербирлиги
|3:1
|Хатайспор
|16 тур
|3 января, воскресенье
|13:30
|Ризеспор
|1:1
|Генчлербирлиги
|15 тур
|28 декабря, понедельник
|16:00
|Генчлербирлиги
|3:2
|Кайсериспор
|14 тур
|24 декабря, четверг
|16:00
|Сивасспор
|3:1
|Генчлербирлиги
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|13:30
|Генчлербирлиги
|1:1
|Анкарагюджю
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|13:30
|ББ Эрзурумспор
|0:1
|Генчлербирлиги
|11 тур
|5 декабря, суббота
|13:30
|Генчлербирлиги
|2:1
|Аланьяспор
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|16:00
|Касымпаша
|2:0
|Генчлербирлиги
|9 тур
|21 ноября, суббота
|16:00
|Генчлербирлиги
|1:5
|Фенербахче
|8 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Истанбул Башакшехир
|2:1
|Генчлербирлиги
|7 тур
|31 октября, суббота
|13:30
|Генчлербирлиги
|1:1
|Газиантеп
|6 тур
|25 октября, воскресенье
|13:30
|Йени Малатьяспор
|2:1
|Генчлербирлиги
|5 тур
|19 октября, понедельник
|20:00
|Генчлербирлиги
|1:2
|Денизлиспор
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|Бешикташ
|0:1
|Генчлербирлиги
|2 тур
|19 сентября, суббота
|13:30
|Генчлербирлиги
|0:0
|Коньяспор
|1 тур
|13 сентября, воскресенье
|20:00
|Антальяспор
|2:0
|Генчлербирлиги