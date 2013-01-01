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    Генчлербирлиги - результаты

    Город Анкара
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт www.genclerbirligi.org.tr
    Стадион 19-го мая
    Турниры:
    Турция. Суперлига (2020/2021)
    42 тур
    		15 мая, суббота 20:30 Трабзонспор 2:1 Генчлербирлиги
    41 тур
    		11 мая, вторник 20:30 Генчлербирлиги 5:3 Гезтепе
    40 тур
    		8 мая, суббота 20:30 Карагюмрюк 5:1 Генчлербирлиги
    39 тур
    		2 мая, воскресенье 20:30 Генчлербирлиги 0:2 Галатасарай
    38 тур
    		27 апреля, вторник 20:30 Хатайспор 3:1 Генчлербирлиги
    37 тур
    		23 апреля, пятница 20:30 Генчлербирлиги 2:1 Ризеспор
    36 тур
    		20 апреля, вторник 16:00 Кайсериспор 2:2 Генчлербирлиги
    35 тур
    		16 апреля, пятница 16:00 Генчлербирлиги 2:3 Сивасспор
    34 тур
    		11 апреля, воскресенье 16:00 Анкарагюджю 2:1 Генчлербирлиги
    33 тур
    		7 апреля, среда 16:00 Генчлербирлиги 1:1 ББ Эрзурумспор
    32 тур
    		4 апреля, воскресенье 16:00 Аланьяспор 1:2 Генчлербирлиги
    31 тур
    		20 марта, суббота 13:30 Генчлербирлиги 2:1 Касымпаша
    30 тур
    		14 марта, воскресенье 19:00 Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги
    29 тур
    		7 марта, воскресенье 16:00 Генчлербирлиги 0:1 Истанбул Башакшехир
    28 тур
    		2 марта, вторник 16:00 Газиантеп 2:1 Генчлербирлиги
    27 тур
    		26 февраля, пятница 16:00 Генчлербирлиги 1:1 Йени Малатьяспор
    26 тур
    		20 февраля, суббота 16:00 Денизлиспор 1:0 Генчлербирлиги
    25 тур
    		15 февраля, понедельник 16:00 Генчлербирлиги 0:3 Бешикташ
    23 тур
    		3 февраля, среда 19:00 Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги
    22 тур
    		31 января, воскресенье 16:00 Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор
    21 тур
    		23 января, суббота 16:00 Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор
    20 тур
    		19 января, вторник 16:00 Гезтепе 4:0 Генчлербирлиги
    19 тур
    		15 января, пятница 19:00 Генчлербирлиги 1:3 Карагюмрюк
    18 тур
    		9 января, суббота 19:00 Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги
    17 тур
    		6 января, среда 16:00 Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор
    16 тур
    		3 января, воскресенье 13:30 Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги
    15 тур
    		28 декабря, понедельник 16:00 Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор
    14 тур
    		24 декабря, четверг 16:00 Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги
    13 тур
    		20 декабря, воскресенье 13:30 Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю
    12 тур
    		13 декабря, воскресенье 13:30 ББ Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги
    11 тур
    		5 декабря, суббота 13:30 Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор
    10 тур
    		29 ноября, воскресенье 16:00 Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги
    9 тур
    		21 ноября, суббота 16:00 Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
    8 тур
    		8 ноября, воскресенье 16:00 Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги
    7 тур
    		31 октября, суббота 13:30 Генчлербирлиги 1:1 Газиантеп
    6 тур
    		25 октября, воскресенье 13:30 Йени Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги
    5 тур
    		19 октября, понедельник 20:00 Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор
    4 тур
    		4 октября, воскресенье 16:00 Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги
    2 тур
    		19 сентября, суббота 13:30 Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
    1 тур
    		13 сентября, воскресенье 20:00 Антальяспор 2:0 Генчлербирлиги
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