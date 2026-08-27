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«Генчлербирлиги» – «Эрзурумспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027

27 августа 2026 10:04
Генчлербирлиги - Эрзурумспор
28 авг. 2026, пятница 21:30 | Турция. Суперлига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Генчлербирлиги»
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Матч 3 тура Турецкой Суперлиги между «Генчлербирлиги» и «Эрзурумспором» пройдет 28 августа 2026 года в Анкаре на стадионе «Эрьяман». Хозяева уверенно лидируют в турнирной таблице с шестью очками после двух побед, гости замыкают таблицу без набранных баллов. «Генчлербирлиги» побеждает в четырeх последних матчах чемпионата и имеет трeхматчевую победную серию в очных встречах. «Эрзурумспор», напротив, не может выиграть в шести последних встречах и пропускает в среднем 1,80 гола за матч. Сможет ли аутсайдер прервать свою неудачную серию и навязать борьбу лидеру на выезде, или хозяева продолжат свою победную поступь и укрепятся на вершине таблицы?

Кто победит в матче

«Генчлербирлиги» подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита благодаря отличной форме и подавляющему преимуществу в очных встречах. Команда выиграла четыре последних матча в чемпионате, а в очных встречах с «Эрзурумспором» одержала три победы подряд и забивает в семи последних матчах против этого соперника. В атаке хозяева стабильны: они забивают в шести из восьми последних встреч, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,60 гола. При этом оборона «Генчлербирлиги» пропускает столько же – 1,60 мяча, что указывает на уязвимость, но против аутсайдера, который забивает в среднем 0,40 гола за игру, это вряд ли станет проблемой. В стартовых турах анкарский клуб обыграл «Фенербахче» (2:1) и «Гезтепе» (1:0), подтвердив свою готовность бороться за высокие места. Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Генчлербирлиги» явным претендентом на победу.

«Эрзурумспор» переживает серьeзный кризис. Команда не выигрывает в шести последних матчах, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем 0,40 гола за последние пять игр, что не позволяет ей создавать серьезную угрозу для ворот соперника. Оборона гостей также нестабильна: в среднем 1,80 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. В стартовых турах «Эрзурумспор» уступил «Амеду» (0:3) и разгромно проиграл «Галатасараю» (0:4), не сумев забить ни одного гола. В очных встречах с «Генчлербирлиги» статистика удручающая – всего две победы в десяти матчах, и в последних трeх встречах они неизменно уступали. Гостям будет крайне сложно прервать свою неудачную серию на поле лидера, учитывая их проблемы в атаке и защите.

Итоговый вывод: «Генчлербирлиги» является абсолютным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Эрзурумспор» не может выиграть и практически не забивает, что делает победу хозяев с разницей как минимум в один мяч наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В десяти очных матчах «Генчлербирлиги» одержал шесть побед, «Эрзурумспор» – две, ещe две встречи завершились вничью. При этом хозяева выиграли три последних матча против этого соперника и забивают в семи последних очных встречах. Текущая форма «Эрзурумспора» – шесть матчей без побед и отсутствие голов, тогда как «Генчлербирлиги» стабильно забивает и редко уступает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу хозяев, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.67
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
13.12.2020
Генчлербирлиги
Самая крупная ничья
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
07.04.2021
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
13.12.2020
Генчлербирлиги

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Генчлербирлиги
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
42
Ousmane Diabate
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Секу Койта
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Эрзурумспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
(К) ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
53
Orhan Ovacikli
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
6
Брэндон Байе
ОП
99
Mustafa Fettahoglu
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
10
Eren Tozlu
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Генчлербирлиги
23
Гекхан Аккан
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
52
Göktug Erdem
ЦП
17
E. A. Aslan
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
Эрзурумспор
31
Matija Orbanić
ВР
3
Yakup Kırtay
ЦЗ
23
Cengizhan Bayrak
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Sefa Akgün
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
20
Мигел Кардозу
ПВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
19
Ibrahim Diabaté
ЦФ
3-1-2-2-2
70
Эгрибаят
6
Гутас
77
Дурсун
42
35
Улджын
15
10
Тонгия
13
Перейра
7
Гувейя
14
Траоре
20
Койта
3-4-2-1
1
Ташкыран
22
18
Муякич
53
4
Гершалиу
42
Овусу
6
Байе
15
Гиорбелидзе
99
65
10
7
Гувейя
90
Балтаджи
90
Балтаджи
7
Гувейя
35
Улджын
48
Учан
48
Учан
35
Улджын
20
Койта
8
8
20
Койта
65
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
65
15
Гиорбелидзе
3
3
15
Гиорбелидзе
53
2
Эбоселе
2
Эбоселе
53
99
20
Кардозу
20
Кардозу
99
10
19
19
10
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Эрзурумспор
23
Гекхан Аккан
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
52
Göktug Erdem
ЦП
17
E. A. Aslan
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
31
Matija Orbanić
ВР
23
Cengizhan Bayrak
ЦЗ
8
Sefa Akgün
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
3
Yiğit Hamza Aydar
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
52
Göktug Erdem
ЦП
17
E. A. Aslan
ЦП
45
Prince Martor
ЦФ
Остались в запасе
31
Matija Orbanić
ВР
23
Cengizhan Bayrak
ЦЗ
8
Sefa Akgün
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Кевин Родригес
ЛЗ
Dilhan Demir
ЦП
Шейх Ниасс
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Генчлербирлиги» в основное время. Отличная форма хозяев, их мощная атака и кризис гостей, которые не выигрывают шесть матчей и практически не забивают, не оставляют сомнений в исходе. «Эрзурумспор» может попытаться забить, но его оборона вряд ли выдержит давление лидера на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Генчлербирлиги» с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Турции между «Генчлербирлиги» и «Эрзурумспором» состоится 28 августа 2026 года в Анкаре на стадионе «Эрьяман» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Генчлербирлиги» – «Эрзурумспор»: смотреть онлайн.

1.95
Победа «Генчлербирлиги»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Эрзурумспор Генчлербирлиги
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