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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Эрзурумспор
Генчлербирлиги - Эрзурумспор: обзор матча 07 апреля 2021
Генчлербирлиги
07.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Эрзурумспор
29'
С. Лима
90+2'
М. Да Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Эрзурумспор
90'
+2
Желтая карточка
M. Murat Uçar
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Да Кошта
Пас отдал
O. Karakullukcu
90'
+1
Желтая карточка
O. Karakullukcu
90'
Замена
Б. Дарри
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
84'
Замена
G. Obertan
️️️️
J. Ochieng Omolo
Замена
B. Stancu
️️️️
С. Лима
81'
Замена
P. Polomat
️️️️
Д. Кандеяш
80'
78'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Э. Бассан
78'
Замена
Рикарду
️️️️
M. El Kabir
Желтая карточка
Р. Пирис
76'
Замена
L. Mugni
️️️️
M. Yildirim
67'
Замена
F. AyitÃ©
️️️️
S. Yilmaz
66'
45'
+2
Пенальти не реализован!
A. Chahechouhe
45'
+1
Желтая карточка
Z. Bergdich
Желтая карточка
М. Юханссон
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Лима
Пас отдал
Д. Кандеяш
29'
Замена
D. Angelo
️️️️
M. Akbas
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
91
Сандро Лима
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
14
Mostapha El Kabir
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Генчлербирлиги
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
3
Diego Angelo
ЦЗ
39
Pierre-Yves Polomat
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
13
Джованни Сио
ЦП
7
Dominik Furman
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
9
Bogdan Stancu
ЦФ
11
Floyd AyitÃ©
ЦФ
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
4-5-1
15
Нордфельдт
4
Кызылдаг
15
11
Пехливан
4
Юханссон
6
Дикмен
21
Кандеяш
8
17
26
Пирис
91
Лима
2-1-2-5
55
3
Да Кошта
20
Бумаль
17
Бассан
92
14
77
5
15
99
8
26
26
8
15
3
3
15
21
Кандеяш
39
39
21
Кандеяш
91
Лима
9
9
91
Лима
17
11
11
17
99
11
Дарри
11
Дарри
99
15
4
4
15
14
10
Рикарду
10
Рикарду
14
17
Бассан
61
61
17
Бассан
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Эрзурумспор
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
13
Джованни Сио
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Dominik Furman
ЦФ
1
Ubeyd Adiyaman
ВР
13
Джованни Сио
ЦП
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Генчлербирлиги - Эрзурумспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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