9 марта в 25-м туре чемпионата Турции «Аланьяспор» примет «Генчлербирлиги». Хозяева идут 11-ми с 26 очками после 24 туров, а гости расположились строчкой ниже и набрали 24 балла. По турнирному положению команды близки, но к матчу они подходят с разными акцентами: «Аланьяспор» чаще делает ставку на атаку, тогда как «Генчлербирлиги» старается играть плотнее и цепляться за результат.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» переживает не самый простой отрезок и проиграл три последних матча. При этом команда продолжает стабильно забивать: результативная серия в Суперлиге достигла восьми игр, а в целом голы есть уже в 13 матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Стив Мунье, у которого 9 мячей в 17 встречах. Главная проблема хозяев сейчас связана с обороной: в последних пяти матчах они пропустили 10 голов.

«Генчлербирлиги»

«Генчлербирлиги» в прошлом туре сыграл 0:0 с «Кайсериспором» и продлил безвыигрышную серию в Суперлиге до четырех матчей. При этом команда не выглядит безнадежно в атаке и за последние пять встреч забила 6 мячей. Лучшим бомбардиром остается Секу Койта, у которого 6 голов в 23 матчах. На выезде у гостей есть проблемы: в чемпионате они проиграли три последних гостевых матча.

Факты о командах

«Аланьяспор»

занимает 11-е место после 24 туров

проигрывает в 3 последних матчах

забивает в 13 последних матчах

пропускает в 5 последних матчах

в последних 5 играх: 7 забито и 10 пропущено

в среднем забивает 1.40 гола за игру

«Генчлербирлиги»

занимает 12-е место в таблице

не выигрывает в 4 последних матчах Суперлиги

проигрывает в 3 последних гостевых матчах

забивает «Аланьяспору» в 5 последних очных матчах

пропускает в 8 из 10 последних матчей

в последних 5 играх: 6 забито и 7 пропущено

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Генчлербирлиги»

Матч выглядит достаточно равным, но небольшой перевес можно отдать хозяевам. «Аланьяспор» чаще находит моменты впереди и дома должен играть активнее, особенно после серии неудач. В то же время полностью доверять обороне хозяев сложно, поскольку команда регулярно пропускает и нередко сама делает игру открытой.

«Генчлербирлиги» удобен в роли соперника, который может ответить своим голом, но выездная форма гостей сейчас оставляет вопросы. Поэтому наиболее логичным выглядит сценарий, при котором «Аланьяспор» как минимум не проиграет, а матч пройдет с голами.

Рекомендованные ставки: