09.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
91
Канте
6
Гендузи
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
2-1-3-3-2
6
Гутас
2
Талиссон
35
Улджын
15
20
Деле-Баширу
10
Тонгия
13
Перейра
21
Гюрпюз
77
Мимароглу
20
Койта
33
Велью
2
Сеюнджу
14
Демир
14
Демир
2
Сеюнджу
91
Канте
5
Юкшек
5
Юкшек
91
Канте
10
Асенсио
7
Фред
7
Фред
10
Асенсио
94
Талиска
49
Шериф
49
Шериф
94
Талиска
7
Актюркоглу
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Актюркоглу
6
Гутас
23
Ганоушек
23
Ганоушек
6
Гутас
77
Мимароглу
61
Чанак
61
Чанак
77
Мимароглу
20
Койта
8
Варесанович
8
Варесанович
20
Койта
35
Улджын
7
Оникуру
7
Оникуру
35
Улджын
21
Гюрпюз
14
Траоре
14
Траоре
21
Гюрпюз
Остались в запасе
Фенербахче
Генчлербирлиги
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Волкан Демирель
Фенербахче
Точно не сыграют
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Статистика матча Фенербахче - Генчлербирлиги
2
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
487
264
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Генчлербирлиги», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Генчлербирлиги»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»