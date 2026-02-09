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  • «Фенербахче» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

«Фенербахче» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

9 февраля, 18:50
Фенербахче
09.02.2026, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
16' Талиска (П) 27' К. Актюркоглу 33' К. Актюркоглу
55' С. Койта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
(К) ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
94
Талиска
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Генчлербирлиги
6
Димитриос Гутас
(К) ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
13
Педру Перейра
ПВ
33
Рикардо Велью
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
49
Сидики Шериф
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Генчлербирлиги
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
8
Дал Варесанович
АП
8
Самед Онур
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
24
Остерволде
27
Семеду
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
91
Канте
6
Гендузи
7
Актюркоглу
94
Талиска
10
Асенсио
45
Нене
2-1-3-3-2
6
Гутас
2
Талиссон
35
Улджын
15
20
Деле-Баширу
10
Тонгия
13
Перейра
21
Гюрпюз
77
Мимароглу
20
Койта
33
Велью
2
Сеюнджу
14
Демир
14
Демир
2
Сеюнджу
91
Канте
5
Юкшек
5
Юкшек
91
Канте
10
Асенсио
7
Фред
7
Фред
10
Асенсио
94
Талиска
49
Шериф
49
Шериф
94
Талиска
7
Актюркоглу
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Актюркоглу
6
Гутас
23
Ганоушек
23
Ганоушек
6
Гутас
77
Мимароглу
61
Чанак
61
Чанак
77
Мимароглу
20
Койта
8
Варесанович
8
Варесанович
20
Койта
35
Улджын
7
Оникуру
7
Оникуру
35
Улджын
21
Гюрпюз
14
Траоре
14
Траоре
21
Гюрпюз
Остались в запасе
Фенербахче
Генчлербирлиги
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
34
Мерт Гюнок
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Ensar Kemaloğlu
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Волкан Демирель
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Арчи Браун
ЛЗ
Левент Мерджан
АП
Милан Шкриньяр
ЦЗ
Генчлербирлиги
Точно не сыграют
Одженекаро Этебо
ЦП
Мусса Куабу
ОП
Abdullah Sahindere
ЦП
E. Unal
Статистика матча Фенербахче - Генчлербирлиги
2
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
9
Нарушения
9
12
Офсайды
1
1
Количество передач
487
264
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.2
0.71
xGP (предотвращенные голы)
-0.69
-0.69

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Генчлербирлиги», 21-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Генчлербирлиги»

«Фенербахче» – «Генчлербирлиги»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Генчлербирлиги Фенербахче
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