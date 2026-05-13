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  • «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

13 мая, 19:20
Генчлербирлиги
13.05.2026, среда, 20:30
Турция. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
Статистика матча Генчлербирлиги - Трабзонспор
5
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
16
17
Офсайды
1
1
Количество передач
279
489
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Генчлербирлиги» против «Трабзонспора», 1/2 Кубка Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Генчлербирлиги»«Трабзонспор»

«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Кубок Трабзонспор Генчлербирлиги
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