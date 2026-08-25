У «Рубина» может сорваться трансфер – игрок передумал ехать в Россию из-за СВО

Переход полузащитника «Генчлербирлиги» Франко Тоньи в «Рубин» оказался на грани срыва.

Еще на прошлой неделе стороны договорились об условиях сделки, но потенциальный новичок казанцев так и не прилетел в Россию.

«После появления информации о возможном трансфере в итальянских СМИ футболист и его окружение изменили позицию.

Тонья сомневается в целесообразности переезда в Россию на фоне СВО и из-за опасений за собственную безопасность», – сообщил источник.