У «Рубина» может сорваться трансфер – игрок передумал ехать в Россию из-за СВО

Переход полузащитника «Генчлербирлиги» Франко Тоньи в «Рубин» оказался на грани срыва.
Еще на прошлой неделе стороны договорились об условиях сделки, но потенциальный новичок казанцев так и не прилетел в Россию.
«После появления информации о возможном трансфере в итальянских СМИ футболист и его окружение изменили позицию.
Тонья сомневается в целесообразности переезда в Россию на фоне СВО и из-за опасений за собственную безопасность», – сообщил источник.
- 24-летний Тонья – воспитанник «Ювентуса».
- В 2021 году «Марсель» покупал его за 8 миллионов евро.
- Он провел 5 матчей за молодежную сборную Италии, в главную сборную не вызывался.
Источник: Sport24