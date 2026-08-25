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  • У «Рубина» может сорваться трансфер – игрок передумал ехать в Россию из-за СВО

У «Рубина» может сорваться трансфер – игрок передумал ехать в Россию из-за СВО

25 августа, 18:29
9

Переход полузащитника «Генчлербирлиги» Франко Тоньи в «Рубин» оказался на грани срыва.

Еще на прошлой неделе стороны договорились об условиях сделки, но потенциальный новичок казанцев так и не прилетел в Россию.

«После появления информации о возможном трансфере в итальянских СМИ футболист и его окружение изменили позицию.

Тонья сомневается в целесообразности переезда в Россию на фоне СВО и из-за опасений за собственную безопасность», – сообщил источник.

  • 24-летний Тонья – воспитанник «Ювентуса».
  • В 2021 году «Марсель» покупал его за 8 миллионов евро.
  • Он провел 5 матчей за молодежную сборную Италии, в главную сборную не вызывался.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Рубин Генчлербирлиги
Комментарии (9)
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VVM1964
1787672373
🤷‍♂️...
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bset
1787672802
Неделю назад не знал, а теперь узнал. Вот уж что значит, что политикой человек не интересуется))
Ответить
...уефан
1787673175
..."Я дам тебе парабеллум, будешь отстреливаться"(с)...
Ответить
Интерес
1787673660
ПРавильно! И других отговаривай, чтобы не ехали! Так потихоньку и восстановим свой потенциал и футбол."Чучхе по-русски"-это долго, но надёжно и перспективно.И, главное-надолго...Если только Дюкова не слушать, что он несёт.
Ответить
FFR
1787679177
Одумался вовремя.
Ответить
momwig_
1787681867
Что такое это СВО?
Ответить
Просто-333
1787711559
ну и на.. он такой нужен
Ответить
Дэнгил
1787725511
Сэкономить стало, что потом петушня европейская не примет не в один клуб.
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