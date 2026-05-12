«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Турции 13 мая 2026 с коэффициентом 1.80

13 мая состоится полуфинальный матч Кубка Турции, в котором «Генчлербирлиги» примет «Трабзонспор». Хозяева уже сотворили главную сенсацию турнира, выбив «Галатасарай», и теперь намерены пройти в финал. Гости же являются фаворитами пары и имеют колоссальное историческое преимущество. Кубковые матчи часто живут по своим законам, и эта встреча не станет исключением.
«Генчлербирлиги»
Анкарский клуб стал настоящим кубковым бойцом. Команда не проигрывает в Кубке Турции на протяжении 6 матчей и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах во всех турнирах «Генчлербирлиги» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 5 (1,00). Сенсационная победа над «Галатасараем» со счeтом 2:0 в гостях стала настоящим шоком для всей Турции и доказала, что в кубковых матчах эта команда способна на подвиги. После победы над «Касымпашой» в чемпионате (3:2) и минимального успеха над «Коджаелиспором» (1:0) команда находится в приподнятом настроении. «Генчлербирлиги» забивает «Трабзонспору» в 4 последних очных матчах, что даeт надежду на результативную игру.
«Трабзонспор»
Черноморский клуб является одним из самых стабильных в Турции. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей и одержала 4 победы подряд в Кубке. В последних 5 встречах во всех турнирах «Трабзонспор» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и столько же пропустил (1,00). В чемпионате команда идeт в лидирующей группе, а в Кубке методично прошла всех соперников, включая победу над «Самсунспором» в серии пенальти. Пол Онуачу продолжает штамповать голы и остаeтся главной угрозой. «Трабзонспор» забивает «Генчлербирлиги» в 6 последних очных матчах и не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч – это серьeзный психологический козырь.
Факты о командах:
«Генчлербирлиги»
- Беспроигрышная серия из 6 матчей в Кубке Турции
- Забивает в 6 последних кубковых встречах
- Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Забивает «Трабзонспору» в 4 последних очных матчах
«Трабзонспор»
- Победная серия из 4 матчей в Кубке
- Забивает «Генчлербирлиги» в 6 последних очных встречах
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей
- Не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч
История противостояний
- «Трабзонспор» не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч
- «Трабзонспор» забивает в 6 последних очных матчах
- «Генчлербирлиги» забивает в 4 последних личных встречах
- Последняя встреча: победа «Генчлербирлиги» (4:3)
Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»
Кубковый полуфинал – это особенный матч, где эмоции и самоотдача часто перевешивают класс. «Генчлербирлиги» уже сотворил сенсацию с «Галатасараем» и явно верит в свои силы. «Трабзонспор» стабилен, опытен и имеет преимущество в истории встреч. Учитывая, что обе команды забивают друг другу в последних очных матчах, а кубковые игры часто получаются результативными, наиболее вероятным сценарием видится голевая ничья или минимальная победа одной из сторон.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.80
- Ничья