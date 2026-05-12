«Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на полуфинал Кубка Турции 13 мая 2026 с коэффициентом 1.80

13 мая состоится полуфинальный матч Кубка Турции, в котором «Генчлербирлиги» примет «Трабзонспор». Хозяева уже сотворили главную сенсацию турнира, выбив «Галатасарай», и теперь намерены пройти в финал. Гости же являются фаворитами пары и имеют колоссальное историческое преимущество. Кубковые матчи часто живут по своим законам, и эта встреча не станет исключением.

«Генчлербирлиги»

Анкарский клуб стал настоящим кубковым бойцом. Команда не проигрывает в Кубке Турции на протяжении 6 матчей и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах во всех турнирах «Генчлербирлиги» забил 7 мячей (1,40 в среднем) и пропустил 5 (1,00). Сенсационная победа над «Галатасараем» со счeтом 2:0 в гостях стала настоящим шоком для всей Турции и доказала, что в кубковых матчах эта команда способна на подвиги. После победы над «Касымпашой» в чемпионате (3:2) и минимального успеха над «Коджаелиспором» (1:0) команда находится в приподнятом настроении. «Генчлербирлиги» забивает «Трабзонспору» в 4 последних очных матчах, что даeт надежду на результативную игру.

«Трабзонспор»

Черноморский клуб является одним из самых стабильных в Турции. Команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей и одержала 4 победы подряд в Кубке. В последних 5 встречах во всех турнирах «Трабзонспор» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и столько же пропустил (1,00). В чемпионате команда идeт в лидирующей группе, а в Кубке методично прошла всех соперников, включая победу над «Самсунспором» в серии пенальти. Пол Онуачу продолжает штамповать голы и остаeтся главной угрозой. «Трабзонспор» забивает «Генчлербирлиги» в 6 последних очных матчах и не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч – это серьeзный психологический козырь.

Факты о командах:

«Генчлербирлиги»

Беспроигрышная серия из 6 матчей в Кубке Турции

Забивает в 6 последних кубковых встречах

Забивает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Трабзонспору» в 4 последних очных матчах

«Трабзонспор»

Победная серия из 4 матчей в Кубке

Забивает «Генчлербирлиги» в 6 последних очных встречах

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей

Не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч

История противостояний

«Трабзонспор» не проигрывает в 9 из 11 последних личных встреч

«Трабзонспор» забивает в 6 последних очных матчах

«Генчлербирлиги» забивает в 4 последних личных встречах

Последняя встреча: победа «Генчлербирлиги» (4:3)

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор»

Кубковый полуфинал – это особенный матч, где эмоции и самоотдача часто перевешивают класс. «Генчлербирлиги» уже сотворил сенсацию с «Галатасараем» и явно верит в свои силы. «Трабзонспор» стабилен, опытен и имеет преимущество в истории встреч. Учитывая, что обе команды забивают друг другу в последних очных матчах, а кубковые игры часто получаются результативными, наиболее вероятным сценарием видится голевая ничья или минимальная победа одной из сторон.

Рекомендованные ставки: