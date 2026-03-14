«Генчлербирлиги» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.65

14 марта 2026 10:34
Генчлербирлиги - Бешикташ
15 мар. 2026, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 26 тур
1.65
Победа «Бешикташа»
15 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Генчлербирлиги» примет «Бешикташ». Это противостояние середняка, переживающего кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в отличной форме. Хозяева не могут выиграть, гости мощно атакуют и имеют историческое преимущество.

«Генчлербирлиги»

Анкарцы занимают 12-е место и переживают кризис, не выигрывая в 5 последних матчах. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей) и забивает в 3 последних матчах. Секу Койта с 6 голами – лидер атак. Оборона «Генчлербирлиги» относительно надежна – 0.80 пропуска в среднем. Хозяева играют вничью в 3 последних домашних матчах.

«Бешикташ»

Стамбульцы занимают 4-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 18 из 20 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей) и забивает в 25 из 27 последних матчей. Эль-Билаль Туре с 6 голами – лидер атак. Оборона «Бешикташа» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – гости побеждают «Генчлербирлиги» в 3 последних выездных очных встречах.

Факты о командах:

«Генчлербирлиги»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Играет вничью в 3 последних домашних матчах.
  • 12-е место в турнире (25 очков).

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 18 из 20 последних матчей.
  • Забивает в 25 из 27 последних матчей (2.40 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Побеждает «Генчлербирлиги» в 3 последних выездных встречах.
  • 4-е место в турнире (46 очков).

Прогноз на матч «Генчлербирлиги» – «Бешикташ»

«Бешикташ» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Генчлербирлиги» переживает кризис и вряд ли сможет навязать борьбу. Учитывая, что гости мощно атакуют и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Бешикташа».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.65.
  • Инд. тотал «Бешикташа» больше 1.5

Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Бешикташ Генчлербирлиги
